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    Чжэн — Векич: прогноз и ставка, новости. 01.09.2024

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Векич
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    Донна Векич
    Хорватка Донна Векич сыграет против Циньвэнь Чжэн из Китая в четвёртом круге US Open. Матч пройдёт 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 01 Сентября 2024 года

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •  Чжэн Циньвэнь 18:00 Донна Векич

    Донна Векич

  • Хорватия
    •

    Чжэн

    Китайская теннисистка Циньвэнь Чжэн оставила за бортом Открытого чемпионата США немецкую спортсменку Юле Нимайер, отдав сопернице всего три гейма (6:2, 6:1). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

    В поединке китаянка выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

    На US Open Чжэн также добилась побед в матчах против россиянки Эрики Андреевой (6:7, 6:1, 6:2) и американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:4, 6:2).

    Прогнозы и ставки на US Open

    На данный момент Циньвэнь Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.

    Векич

    В матче третьего круга Открытого чемпионата США хорватка Донна Векич одержала победу над представительницей США Пэйтон Стирнс (7:5, 6:4). На корте соперницы провели 1 час 32 минуты.

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    • В этом матче Векич выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

    В первых раундах US Донна Векич выиграла у бельгийки Грет Миннен (7:5, 6:1) и австралийки Кимберли Биррелл (6:4, 6:4).

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    Донна Векич занимает 24 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжен в этом матче можно поставить за 1.38, победу Векич букмекеры предлагают за 2.68.

    Прогноз: Статистика личных встреч говорит в пользу китайской теннисистки. Циньвэнь дважды обыграла Векич. Хорватка в свою очередь, смогла один раз переиграть 7-ю ракетку мира. В этом матче должна побеждать спортсменка из Китая, но мы рискнём в пользу теннисистки из Хорватии.

    Рекомендуемая ставка: Победа Векич с коэффициентом 2.68.

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    Чжэн — Векич: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на теннис. Векич пробьётся в четвертьфинал US Open?
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