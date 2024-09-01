Хорватка Донна Векич сыграет против Циньвэнь Чжэн из Китая в четвёртом круге US Open. Матч пройдёт 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжэн

Китайская теннисистка Циньвэнь Чжэн оставила за бортом Открытого чемпионата США немецкую спортсменку Юле Нимайер, отдав сопернице всего три гейма (6:2, 6:1). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В поединке китаянка выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

На US Open Чжэн также добилась побед в матчах против россиянки Эрики Андреевой (6:7, 6:1, 6:2) и американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:4, 6:2).

Прогнозы и ставки на US Open

На данный момент Циньвэнь Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.

Векич

В матче третьего круга Открытого чемпионата США хорватка Донна Векич одержала победу над представительницей США Пэйтон Стирнс (7:5, 6:4). На корте соперницы провели 1 час 32 минуты.

В этом матче Векич выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В первых раундах US Донна Векич выиграла у бельгийки Грет Миннен (7:5, 6:1) и австралийки Кимберли Биррелл (6:4, 6:4).

Донна Векич занимает 24 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжен в этом матче можно поставить за 1.38, победу Векич букмекеры предлагают за 2.68.

Прогноз: Статистика личных встреч говорит в пользу китайской теннисистки. Циньвэнь дважды обыграла Векич. Хорватка в свою очередь, смогла один раз переиграть 7-ю ракетку мира. В этом матче должна побеждать спортсменка из Китая, но мы рискнём в пользу теннисистки из Хорватии.

Рекомендуемая ставка: Победа Векич с коэффициентом 2.68.