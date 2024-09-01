Немец Александр Зверев сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Накашима

Брэндон впервые в карьере выиграл на домашнем мэйджоре больше двух матчей.

Уже в первом круге американский теннисист разгромил датчанина Хольгера Руне — 6:2, 6:1, 6:4.

В следующем матче Накашима остановил француза Артура Казо — 6:4, 6:4, 6:2.

Прогнозы и ставки на US Open

Дальше была победа над Лоренцо Музетти — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6. В четвертом сете итальянец вел 4:0 с двумя брейками, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

Накашима по итогам US Open дебютирует в топ-40.

Зверев

Саша пятый год подряд выиграл в Нью-Йорке не менее трех матчей.

В предыдущем раунде немецкий теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 5:7, 7:5, 6:1, 6:3. Когда Зверев по-настоящему взялся за дело, сопернику стало не по себе.

Во втором круге финалист US Open-2020 выиграл у француза Александра Мюллера — 6:4, 7:6, 6:1.

Еще один сет Зверев проиграл в матче против Максимилиана Мартерера — 6:2, 6:7, 6:3, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 4.10, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: есть подозрение, что у Саши впервые на этом турнире будут серьезные проблемы. Победы над Музетти и Руне говорят о том, что американец может создать проблемы почти любому сопернику.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.94.