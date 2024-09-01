Брэндон Накасима
Александр Зверев
Накашима
Брэндон впервые в карьере выиграл на домашнем мэйджоре больше двух матчей.
Уже в первом круге американский теннисист разгромил датчанина Хольгера Руне — 6:2, 6:1, 6:4.
В следующем матче Накашима остановил француза Артура Казо — 6:4, 6:4, 6:2.
Дальше была победа над Лоренцо Музетти — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6. В четвертом сете итальянец вел 4:0 с двумя брейками, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.
Накашима по итогам US Open дебютирует в топ-40.
Зверев
Саша пятый год подряд выиграл в Нью-Йорке не менее трех матчей.
В предыдущем раунде немецкий теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 5:7, 7:5, 6:1, 6:3. Когда Зверев по-настоящему взялся за дело, сопернику стало не по себе.
Во втором круге финалист US Open-2020 выиграл у француза Александра Мюллера — 6:4, 7:6, 6:1.
Еще один сет Зверев проиграл в матче против Максимилиана Мартерера — 6:2, 6:7, 6:3, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 4.10, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.24.
Прогноз: есть подозрение, что у Саши впервые на этом турнире будут серьезные проблемы. Победы над Музетти и Руне говорят о том, что американец может создать проблемы почти любому сопернику.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.94.