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    Сможет ли Зверев выиграть у Накашимы?

    Накашима — Зверев: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 23:30

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    Прогноз и ставки на Накашима — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 01 Сентября 2024 года

    Брэндон Накасима

  • США
    •  Брэндон Накасима 23:30 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
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    Накашима

    Брэндон впервые в карьере выиграл на домашнем мэйджоре больше двух матчей.

    Уже в первом круге американский теннисист разгромил датчанина Хольгера Руне — 6:2, 6:1, 6:4.

    В следующем матче Накашима остановил француза Артура Казо — 6:4, 6:4, 6:2.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Дальше была победа над Лоренцо Музетти — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6. В четвертом сете итальянец вел 4:0 с двумя брейками, но в итоге не воспользовался столь внушительным преимуществом.

    Накашима по итогам US Open дебютирует в топ-40.

    Зверев

    Саша пятый год подряд выиграл в Нью-Йорке не менее трех матчей.

    В предыдущем раунде немецкий теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 5:7, 7:5, 6:1, 6:3. Когда Зверев по-настоящему взялся за дело, сопернику стало не по себе.

    Во втором круге финалист US Open-2020 выиграл у француза Александра Мюллера — 6:4, 7:6, 6:1.

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    Еще один сет Зверев проиграл в матче против Максимилиана Мартерера — 6:2, 6:7, 6:3, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 4.10, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.24.

    Прогноз: есть подозрение, что у Саши впервые на этом турнире будут серьезные проблемы. Победы над Музетти и Руне говорят о том, что американец может создать проблемы почти любому сопернику.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.94.

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    Накашима — Зверев: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев выиграть у Накашимы?
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