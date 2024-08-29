Француз Артур Фис сыграет против канадца Габриэля Диалло во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Диалло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артур в первом раунде одержал победу над американцем Лернером Тином.

В первых двух сетах 18-летний соперник тоже демонстрировал отличный теннис, но в дальнейшем француз контролировал ситуация на корте — 6:4, 3:6, 6:1, 6:2.

Фис не очень удачно провел недавние «Мастерсы» — проиграл Юго Эмберу на старте турнира в Монреале и уступил Брэндону Накашиме во втором круге в Цинциннати.

Еще одним разочарованием стало очередное поражение от итальянца Маттео Арнальди в первом раунде олимпийского турнира.

Прогнозы и ставки на US Open

Зато перед этим Фис выиграл титул на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге. В решающем матче 20-летний теннисист одержал победу над Сашей Зверевым.

Диалло

Канадский теннисист впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».

При этом с учетом квалификации Габриэль провел в Нью-Йорке уже четыре матча. Пожалуй, можно сказать, что в отборе у него была не самая сложная сетка.

В первом круге Диалло одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 6:4, 3:6, 6:3, 7:5.

В конце июля 22-летний Диалло выиграл «челленджер» в Чикаго, а в середине августа дошел до полуфинала в Кэри.

Диалло занимает 143-е место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Диалло букмекеры предлагают за 3.34.

Прогноз: скорее всего, француз выиграет, но при этом не факт, что ему хватит трех сетов. Канадец возьмет как минимум одну партию.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.93.