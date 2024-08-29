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    Фис проиграет сопернику из второй сотни рейтинга?

    Фис — Диалло. Ставка (к. 1.93) и прогноз на US Open 29 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Диалло
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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против канадца Габриэля Диалло во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Диалло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фис

    Артур в первом раунде одержал победу над американцем Лернером Тином.

    В первых двух сетах 18-летний соперник тоже демонстрировал отличный теннис, но в дальнейшем француз контролировал ситуация на корте — 6:4, 3:6, 6:1, 6:2.

    Фис не очень удачно провел недавние «Мастерсы» — проиграл Юго Эмберу на старте турнира в Монреале и уступил Брэндону Накашиме во втором круге в Цинциннати.

    Еще одним разочарованием стало очередное поражение от итальянца Маттео Арнальди в первом раунде олимпийского турнира.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Зато перед этим Фис выиграл титул на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге. В решающем матче 20-летний теннисист одержал победу над Сашей Зверевым.

    Диалло

    Канадский теннисист впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».

    При этом с учетом квалификации Габриэль провел в Нью-Йорке уже четыре матча. Пожалуй, можно сказать, что в отборе у него была не самая сложная сетка.

    В первом круге Диалло одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 6:4, 3:6, 6:3, 7:5.

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    В конце июля 22-летний Диалло выиграл «челленджер» в Чикаго, а в середине августа дошел до полуфинала в Кэри.

    Диалло занимает 143-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Диалло букмекеры предлагают за 3.34.

    Прогноз: скорее всего, француз выиграет, но при этом не факт, что ему хватит трех сетов. Канадец возьмет как минимум одну партию.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.93.

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    Фис — Диалло: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на теннис. Фис проиграет сопернику из второй сотни рейтинга?
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