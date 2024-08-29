Фис
Артур в первом раунде одержал победу над американцем Лернером Тином.
В первых двух сетах 18-летний соперник тоже демонстрировал отличный теннис, но в дальнейшем француз контролировал ситуация на корте — 6:4, 3:6, 6:1, 6:2.
Фис не очень удачно провел недавние «Мастерсы» — проиграл Юго Эмберу на старте турнира в Монреале и уступил Брэндону Накашиме во втором круге в Цинциннати.
Еще одним разочарованием стало очередное поражение от итальянца Маттео Арнальди в первом раунде олимпийского турнира.
Зато перед этим Фис выиграл титул на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге. В решающем матче 20-летний теннисист одержал победу над Сашей Зверевым.
Диалло
Канадский теннисист впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».
При этом с учетом квалификации Габриэль провел в Нью-Йорке уже четыре матча. Пожалуй, можно сказать, что в отборе у него была не самая сложная сетка.
В первом круге Диалло одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 6:4, 3:6, 6:3, 7:5.
В конце июля 22-летний Диалло выиграл «челленджер» в Чикаго, а в середине августа дошел до полуфинала в Кэри.
Диалло занимает 143-е место в рейтинге ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Диалло букмекеры предлагают за 3.34.
Прогноз: скорее всего, француз выиграет, но при этом не факт, что ему хватит трех сетов. Канадец возьмет как минимум одну партию.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.93.