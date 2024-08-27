Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эванс

Дэн в предыдущих сезонах доходил на американском мэйджоре минимум до третьего круга, но сейчас ему сложно рассчитывать на такой результат.

С недавних пор британский теннисист находится в конце второй сотни рейтинга — на 184 месте.

Эванс максимально неудачно проводит этот год. До сих пор он выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы и ставки на US Open

На харде в текущем сезоне 34-летний Эванс провел 11 матчей — одержал три победы и потерпел восемь поражений.

Хачанов

Карен в последнее время тоже совсем не радовал результатами, но в его случае, конечно, всё не так печально.

На недавних «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати российский теннисист выиграл по одному матчу.

В первом случае Хачанов уступил итальянцу Маттео Арнальди, а во втором — Саше Звереву.

Но куда более неприятным стало поражение от южнокорейца Сон Чхан Хона на старте турнира в Вашингтоне.

После грунтового «Мастерса» в Риме Хачанов ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 3.46, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: интересно, что Дэн ведет 4-0 в личных встречах с Кареном. С одной стороны, факт очень даже показательный, однако сейчас британец очень далек от своей лучшей формы. Хачанову надо сильно постараться, чтобы не выйти в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в трех сетах за 2.78.