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    Хачанов впервые выиграет у Эванса?

    Эванс — Хачанов. Ставка (к. 2.78) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эванс

    Дэн в предыдущих сезонах доходил на американском мэйджоре минимум до третьего круга, но сейчас ему сложно рассчитывать на такой результат.

    С недавних пор британский теннисист находится в конце второй сотни рейтинга — на 184 месте.

    Эванс максимально неудачно проводит этот год. До сих пор он выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы и ставки на US Open

    На харде в текущем сезоне 34-летний Эванс провел 11 матчей — одержал три победы и потерпел восемь поражений.

    Хачанов

    Карен в последнее время тоже совсем не радовал результатами, но в его случае, конечно, всё не так печально.

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    • На недавних «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати российский теннисист выиграл по одному матчу.

    В первом случае Хачанов уступил итальянцу Маттео Арнальди, а во втором — Саше Звереву.

    Но куда более неприятным стало поражение от южнокорейца Сон Чхан Хона на старте турнира в Вашингтоне.

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    После грунтового «Мастерса» в Риме Хачанов ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 3.46, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: интересно, что Дэн ведет 4-0 в личных встречах с Кареном. С одной стороны, факт очень даже показательный, однако сейчас британец очень далек от своей лучшей формы. Хачанову надо сильно постараться, чтобы не выйти в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в трех сетах за 2.78.

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    Эванс — Хачанов: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов впервые выиграет у Эванса?
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