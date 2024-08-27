Эванс
Дэн в предыдущих сезонах доходил на американском мэйджоре минимум до третьего круга, но сейчас ему сложно рассчитывать на такой результат.
С недавних пор британский теннисист находится в конце второй сотни рейтинга — на 184 месте.
Эванс максимально неудачно проводит этот год. До сих пор он выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.
На харде в текущем сезоне 34-летний Эванс провел 11 матчей — одержал три победы и потерпел восемь поражений.
Хачанов
Карен в последнее время тоже совсем не радовал результатами, но в его случае, конечно, всё не так печально.
На недавних «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати российский теннисист выиграл по одному матчу.
В первом случае Хачанов уступил итальянцу Маттео Арнальди, а во втором — Саше Звереву.
Но куда более неприятным стало поражение от южнокорейца Сон Чхан Хона на старте турнира в Вашингтоне.
После грунтового «Мастерса» в Риме Хачанов ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 3.46, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: интересно, что Дэн ведет 4-0 в личных встречах с Кареном. С одной стороны, факт очень даже показательный, однако сейчас британец очень далек от своей лучшей формы. Хачанову надо сильно постараться, чтобы не выйти в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в трех сетах за 2.78.