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    Стивенс прервет неудачную серию игр?

    Бюрель — Стивенс. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч «US Open» 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бюрель — Стивенс
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    Слоан Стивенс
    Француженка Клара Бюрель и американка Слоан Стивенс встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч Бюрель — Стивенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Клара Бюрель

    У француженки Бюрель нынешний сезон откровенно не задался, хотя на последнем старте в Кливленде она начала демонстрировать какие-то признаки жизни.

    На последнем американском подготовительном соревновании Клара выиграла два матча, н она бразильянку Аддад Майа у неё не хватило сил.

    В целом с начала года француженка проиграла практически в три раза больше матчей по сравнению с выигранными.

    В стартовом поединке на «Us Open» ей играть против заслуженной Слоан Стивенс, которая на домашнем соревновании всегда выглядит конкурентоспособной.

    Слоан Стивенс

    Нынешний сезона для Стивенс получился одним из худших за всю ей карьеру. Она впервые за долгое время выпала и первой полусотни рейтинга, а по игре совсем ничего не получается.

    Прогнозы и ставки на US Open

    За шесть последних поединков всего лишь одна победа, которая и вовсе датируется выигрышем у Жакмо на «Уимблдоне».

    На харде с начала сезона Слоан выиграла всего семь матчей, причем ни разу не продлила серию до трех побед подряд.

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    С таким неудовлетворительным послужным списком даже в матче против Бюрель будет сложно рассчитывать на победу, но родные стены ей все же должны помочь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Бюрель — 1.82, победа Стивенс — 1.99.

    Прогноз: Стивенс не позволит себе проиграть в первом матче домашнего турнира

    Ставка: П2 за 1.99

    Альтернативный прогноз: В матче будет три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36

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    Бюрель — Стивенс: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Стивенс прервет неудачную серию игр?
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