Ван Яфань
Мария Саккари
Яфань Ван
Нельзя утверждать, что Яфань Ван слабая теннисистка, но по сравнению с более молодыми талантами из своей страны её уровень игры значительна ниже.
На последних больших соревнованиях ей не удалось добиться никаких вразумительных показателей, поэтому перспективны на старте турнира в Нью-Йорке весьма туманные.
Единственное, чем может похвастаться китаянка в последние месяцы, так это уверенное преодоление квалификационных сеток турниров, в которых она принимала участие.
В матче против Саккари шансов на положительный результат минимальное количество, но они все же есть.
Мария Саккари
Вроде как в последнее время Саккари избавилась от проклятия первого раунда на турнирах Большого Шлема, но все равно нужно быть осторожным при прогнозировании стартовых поединков гречанки.
Мария выигрывала последний раз три матча подряд аж в августе месяце, что не позволяет планировать дальнее продвижении по дистанции на турнире в США.
При этом форма гречанки в нынешний момент времени одна из лучших с начала сезона, и Саккари постепенно продолжает прибавлять.
Проблем с китаянкой не должно возникнуть никаких, только если сама Мария их не придумает из ниоткуда.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Ван — 3.85, победа Саккари — 1.27.
Прогноз: Нет никаких причин, чтобы Саккари проиграла в предстоящем поединке
- 1.88Шелтон — Тим: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.01Руусувуори — Зверев: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.88Шан — Бублик: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 2.04
Альтернативный прогноз: Мария довольно быстро зачехлит не самую сильную китаянку
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.04