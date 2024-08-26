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    Ван — Саккари. Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван — Саккари
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    Мария Саккари
    Китаянка Яфань Ван и гречанка Мария Саккари встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Ван — Саккари, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Ван Яфань

  • Китай
    •  Ван Яфань 18:00 Мария Саккари

    Мария Саккари

  • Греция
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    Яфань Ван

    Нельзя утверждать, что Яфань Ван слабая теннисистка, но по сравнению с более молодыми талантами из своей страны её уровень игры значительна ниже.

    На последних больших соревнованиях ей не удалось добиться никаких вразумительных показателей, поэтому перспективны на старте турнира в Нью-Йорке весьма туманные.

    Единственное, чем может похвастаться китаянка в последние месяцы, так это уверенное преодоление квалификационных сеток турниров, в которых она принимала участие.

    В матче против Саккари шансов на положительный результат минимальное количество, но они все же есть.

    Мария Саккари

    Вроде как в последнее время Саккари избавилась от проклятия первого раунда на турнирах Большого Шлема, но все равно нужно быть осторожным при прогнозировании стартовых поединков гречанки.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Мария выигрывала последний раз три матча подряд аж в августе месяце, что не позволяет планировать дальнее продвижении по дистанции на турнире в США.

    При этом форма гречанки в нынешний момент времени одна из лучших с начала сезона, и Саккари постепенно продолжает прибавлять.

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    Проблем с китаянкой не должно возникнуть никаких, только если сама Мария их не придумает из ниоткуда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Ван — 3.85, победа Саккари — 1.27.

    Прогноз: Нет никаких причин, чтобы Саккари проиграла в предстоящем поединке

    Ставка: Ф2 (-5) за 2.04

    Альтернативный прогноз: Мария довольно быстро зачехлит не самую сильную китаянку

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.04

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    Ван — Саккари: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис.
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