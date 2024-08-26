Китаянка Яфань Ван и гречанка Мария Саккари встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Ван — Саккари, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Яфань Ван

Нельзя утверждать, что Яфань Ван слабая теннисистка, но по сравнению с более молодыми талантами из своей страны её уровень игры значительна ниже.

На последних больших соревнованиях ей не удалось добиться никаких вразумительных показателей, поэтому перспективны на старте турнира в Нью-Йорке весьма туманные.

Единственное, чем может похвастаться китаянка в последние месяцы, так это уверенное преодоление квалификационных сеток турниров, в которых она принимала участие.

В матче против Саккари шансов на положительный результат минимальное количество, но они все же есть.

Мария Саккари

Вроде как в последнее время Саккари избавилась от проклятия первого раунда на турнирах Большого Шлема, но все равно нужно быть осторожным при прогнозировании стартовых поединков гречанки.

Прогнозы и ставки на US Open

Мария выигрывала последний раз три матча подряд аж в августе месяце, что не позволяет планировать дальнее продвижении по дистанции на турнире в США.

При этом форма гречанки в нынешний момент времени одна из лучших с начала сезона, и Саккари постепенно продолжает прибавлять.

Проблем с китаянкой не должно возникнуть никаких, только если сама Мария их не придумает из ниоткуда.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Ван — 3.85, победа Саккари — 1.27.

Прогноз: Нет никаких причин, чтобы Саккари проиграла в предстоящем поединке

Ставка: Ф2 (-5) за 2.04

Альтернативный прогноз: Мария довольно быстро зачехлит не самую сильную китаянку

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.04