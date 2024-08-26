Венгр Фабиан Марожан сыграет против серба Хамада Меджедовича в первом круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Меджедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Марожан

Фабиан в этом году отправился на американский мэйджор в статусе игрока топ-50.

Правда, в последнее время венгерский теннисист не очень часто радовал своих поклонников достойными результатами.

Если взять недавние турниры в Северной Америке, то приятным исключением здесь стал только «Мастерс» в Цинциннати — здесь Марожан дошел до третьего раунда. При этом во втором круге он одержал победу над Григором Димитровым.

В Монреале и Уинстон-Сейлеме 49-я ракетка мира не выиграл ни одного матча.

Прогнозы и ставки на US Open

Но также не будем забывать, что весной Марожан дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами и до четвертого круга в Индиан-Уэллс.

Меджедович

Хамад тем временем впервые в карьере сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США.

В отличие от прошлого сезона, на этот раз сербу удалось пройти квалификацию.

Примечательно, что в отборе Меджедович провел три трехсетовых матча. В решающем раунде отбора 21-летний теннисист выиграл у представителя США Нишеша Басаваредди (6:4, 6:7, 6:1).

Перед квалификацией в Нью-Йорке Хамад провалил «челленджер» в Кэри. Уже во втором круге он уступил 233-й ракетке мира Тристану Бойеру со счетом 2:6, 1:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.66, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: интересно, что в начале лета Хамад выиграл у Фабиана на турнире в Штутгарте.

Но это было на траве, на специфическом покрытии. Есть подозрение, что на харде венгр спокойно возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Марожана с форой по сетам (-1,5) за 2.24.