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    Френх имеет больше шансов на победу?

    Миннен — Френх. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

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    Магдалена Френх
    Бельгийка Грит Миннен и полька Магдалена Френх встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч Миннен — Френх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Greet Minnen

  • Кливленд. Женщины
    •  Greet Minnen 19:30 Магдалена Фрех

    Магдалена Фрех

  • Польша
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    Грит Миннен

    Сильной теннисисткой Миннен никак нельзя назвать, но на серьезном уровне она иногда все же играет.

    Последние турниры в её исполнении не очень получались, однако на соревновании в Торонто ей удалось пройти один круг и выиграть два матча в квалификации.

    Бельгийка способна выиграть матч, в котором на неё никто не рассчитывать, но чаще всего она сама оказывается в роли выбывающей с турнира, когда находится в статусе фаворитки.

    В первом круге «Us Open» Грит играть против Френх, и это максимально выгодный вариант, с которым можно справиться.

    Магдалена Френх

    После того, как Френх весьма неплохо смотрелась на грунтовых соревнованиях, были определённые опасения, что на синтетике у неё не пойдет игра, однако все получилось наоборот.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Магдалена весьма удачно вошла в продолжение хардового сезона, пробившись через квалификацию в основную сетку турнира в Цинциннати.

    А после этого ещё и на турнире в Мексике неплохо пошумела, добравшись до четвертьфинала, где уступила американке Наварро.

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    В игре против Миннен у польки есть весьма неплохие шансы на успех, поскольку по уровню демонтируемого тенниса она явно сильнее бельгийки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Миннен — 2.00, победа Френх — 1.81.

    Прогноз: Френх имеет более убедительные результаты по последним поединкам

    Ставка: П2 за 1.81

    Альтернативный прогноз: Игра будет конкурентной, и затянется на солидное количество времени

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.25

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    Миннен — Френх: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Френх имеет больше шансов на победу?
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