Greet Minnen
Магдалена Фрех
Грит Миннен
Сильной теннисисткой Миннен никак нельзя назвать, но на серьезном уровне она иногда все же играет.
Последние турниры в её исполнении не очень получались, однако на соревновании в Торонто ей удалось пройти один круг и выиграть два матча в квалификации.
Бельгийка способна выиграть матч, в котором на неё никто не рассчитывать, но чаще всего она сама оказывается в роли выбывающей с турнира, когда находится в статусе фаворитки.
В первом круге «Us Open» Грит играть против Френх, и это максимально выгодный вариант, с которым можно справиться.
Магдалена Френх
После того, как Френх весьма неплохо смотрелась на грунтовых соревнованиях, были определённые опасения, что на синтетике у неё не пойдет игра, однако все получилось наоборот.
Магдалена весьма удачно вошла в продолжение хардового сезона, пробившись через квалификацию в основную сетку турнира в Цинциннати.
А после этого ещё и на турнире в Мексике неплохо пошумела, добравшись до четвертьфинала, где уступила американке Наварро.
В игре против Миннен у польки есть весьма неплохие шансы на успех, поскольку по уровню демонтируемого тенниса она явно сильнее бельгийки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Миннен — 2.00, победа Френх — 1.81.
Прогноз: Френх имеет более убедительные результаты по последним поединкам
- 2.12Рублев — Сейбот-Уайлд: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.92Рууд — Бу: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.93Попырин — Квон: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.81
Альтернативный прогноз: Игра будет конкурентной, и затянется на солидное количество времени
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.25