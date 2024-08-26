Бельгийка Грит Миннен и полька Магдалена Френх встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч Миннен — Френх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грит Миннен

Сильной теннисисткой Миннен никак нельзя назвать, но на серьезном уровне она иногда все же играет.

Последние турниры в её исполнении не очень получались, однако на соревновании в Торонто ей удалось пройти один круг и выиграть два матча в квалификации.

Бельгийка способна выиграть матч, в котором на неё никто не рассчитывать, но чаще всего она сама оказывается в роли выбывающей с турнира, когда находится в статусе фаворитки.

В первом круге «Us Open» Грит играть против Френх, и это максимально выгодный вариант, с которым можно справиться.

Магдалена Френх

После того, как Френх весьма неплохо смотрелась на грунтовых соревнованиях, были определённые опасения, что на синтетике у неё не пойдет игра, однако все получилось наоборот.

Прогнозы и ставки на US Open

Магдалена весьма удачно вошла в продолжение хардового сезона, пробившись через квалификацию в основную сетку турнира в Цинциннати.

А после этого ещё и на турнире в Мексике неплохо пошумела, добравшись до четвертьфинала, где уступила американке Наварро.

В игре против Миннен у польки есть весьма неплохие шансы на успех, поскольку по уровню демонтируемого тенниса она явно сильнее бельгийки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Миннен — 2.00, победа Френх — 1.81.

Прогноз: Френх имеет более убедительные результаты по последним поединкам

Ставка: П2 за 1.81

Альтернативный прогноз: Игра будет конкурентной, и затянется на солидное количество времени

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.25