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    Микельсен возьмет реванш у Юбэнкса?

    Микельсен — Юбэнкс. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2024 года

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    Алекс Микельсен
    Американцы Алекс Микельсен и Кристофер Юбэнкс встретятся в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Юбэнкс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 23 Августа 2024 года

    Алекс Микельсен (США)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Алекс Микельсен (США) 01:30 Кристофер Юбэнкс

    Кристофер Юбэнкс

  • США
    •

    Микельсен

    Алекс выиграл не менее двух матчей на трех из пяти последних турниров. На если учитывать его успехи в непростой квалификации на «Мастерсе» в Цинциннати, то и вовсе на четырех.

    На этой неделе американский теннисист оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче Микельсен одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:4.

    После этого 19-летний Микельсен разгромил бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в 2024-м Алекс пока ни разу не выигрывал на харде больше двух мачей подряд.

    Юбэнкс

    Кристофер тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд, благодаря чему приблизился к возвращению в топ-100.

    В предыдущем раунде американец прервал победную серию Романа Сафиуллина, который на прошлой неделе выиграл «челленджер» в Кэри.

    При этом Юбэнкс взял у россиянина реванш за поражение в четвертьфинале турнира в Кэри — 6:3, 1:6, 7:6.

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    Важно отметить, что в решающем сете Крис спас два матчбола на тай-брейке. Без везения тут явно не обошлось.

    В остальных матчах на текущем турнире Юбэнкс выиграл у Адама Уолтона и Юго Гастона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсен в этом матче можно поставить за 1.43, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.84.

    Прогноз: в прошлом году Алекс проиграл Крису на Мальорке — 3:6, 7:6, 5:7. Скорее всего, не менее напряженным получится и предстоящий матч, только теперь Юбэнксу вряд ли понравится результат.

    Рекомендуемая ставка: победа Микельсена + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.

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    Микельсен — Юбэнкс. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Юбэнкс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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