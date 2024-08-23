Алекс Микельсен (США)
Кристофер Юбэнкс
Микельсен
Алекс выиграл не менее двух матчей на трех из пяти последних турниров. На если учитывать его успехи в непростой квалификации на «Мастерсе» в Цинциннати, то и вовсе на четырех.
На этой неделе американский теннисист оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче Микельсен одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:4.
После этого 19-летний Микельсен разгромил бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 6:2.
Также стоит отметить, что в 2024-м Алекс пока ни разу не выигрывал на харде больше двух мачей подряд.
Юбэнкс
Кристофер тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд, благодаря чему приблизился к возвращению в топ-100.
В предыдущем раунде американец прервал победную серию Романа Сафиуллина, который на прошлой неделе выиграл «челленджер» в Кэри.
При этом Юбэнкс взял у россиянина реванш за поражение в четвертьфинале турнира в Кэри — 6:3, 1:6, 7:6.
Важно отметить, что в решающем сете Крис спас два матчбола на тай-брейке. Без везения тут явно не обошлось.
В остальных матчах на текущем турнире Юбэнкс выиграл у Адама Уолтона и Юго Гастона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микельсен в этом матче можно поставить за 1.43, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.84.
Прогноз: в прошлом году Алекс проиграл Крису на Мальорке — 3:6, 7:6, 5:7. Скорее всего, не менее напряженным получится и предстоящий матч, только теперь Юбэнксу вряд ли понравится результат.
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Рекомендуемая ставка: победа Микельсена + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.