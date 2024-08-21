Борна Чорич
Ринки Хиджиката (Австралия)
Чорич
Борна впервые за шесть с половиной месяцев выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP.
Пока рано говорить о том, что спад позади, но на этой неделе хорват, похоже, серьезно настроен повторить прошлогодний результат в Уинстон-Сейлеме. В 2023-м он дошел здесь до полуфинала.
В первом круге Чорич одержал уверенную победу над индийцем Сумитом Нагалом — 6:4, 6:2.
Но пока что главным событием остается его победа над прошлогодним чемпионом турнира Себастьяном Баэсом — 6:3, 6:4. Чорич заодно взял реванш у аргентинца.
Хиджиката
Ринки тем временем стартовал сразу со второго раунда, поскольку на этот раз ему хватило рейтинга, чтобы попасть в число сеяных.
В первом матче австралийский теннисист одержал волевую победу над Артуром Казо — 4:6, 6:3, 7:6.
Ранее в этом году Хиджиката трижды выигрывал больше одного матча на уровне ATP — в Брисбене, Делрей-Бич и на траве в Лондоне. При этом в последнем случае он остановил Фрэнсиса Тиафо и Маттео Арнальди.
На недавнем «Мастерсе» в Цинциннати Хиджиката проиграл американцу Александру Ковачевичу в решающем раунде квалификации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 1.49, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.62.
Прогноз: в прошлом году Борна выиграл у Ринки во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме — 6:2, 7:6.
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На этот раз все не так однозначно, как в прошлом году. Чоричу будет непросто подтвердить статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.