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    Чорич на этот раз проиграет Хиджикате?

    Чорич — Хиджиката. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года

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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чорич — Хиджиката, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 21 Августа 2024 года

    Борна Чорич

  • Хорватия
    •  Борна Чорич 23:00 Ринки Хиджиката (Австралия)

    Ринки Хиджиката (Австралия)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
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    Чорич

    Борна впервые за шесть с половиной месяцев выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP.

    Пока рано говорить о том, что спад позади, но на этой неделе хорват, похоже, серьезно настроен повторить прошлогодний результат в Уинстон-Сейлеме. В 2023-м он дошел здесь до полуфинала.

    В первом круге Чорич одержал уверенную победу над индийцем Сумитом Нагалом — 6:4, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Но пока что главным событием остается его победа над прошлогодним чемпионом турнира Себастьяном Баэсом — 6:3, 6:4. Чорич заодно взял реванш у аргентинца.

    Хиджиката

    Ринки тем временем стартовал сразу со второго раунда, поскольку на этот раз ему хватило рейтинга, чтобы попасть в число сеяных.

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    • В первом матче австралийский теннисист одержал волевую победу над Артуром Казо — 4:6, 6:3, 7:6.

    Ранее в этом году Хиджиката трижды выигрывал больше одного матча на уровне ATP — в Брисбене, Делрей-Бич и на траве в Лондоне. При этом в последнем случае он остановил Фрэнсиса Тиафо и Маттео Арнальди.

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    На недавнем «Мастерсе» в Цинциннати Хиджиката проиграл американцу Александру Ковачевичу в решающем раунде квалификации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 1.49, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: в прошлом году Борна выиграл у Ринки во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме — 6:2, 7:6.

    На этот раз все не так однозначно, как в прошлом году. Чоричу будет непросто подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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    Чорич — Хиджиката. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Чорич — Хиджиката, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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