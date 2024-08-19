Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 19 августа, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд.

Правда, без везения здесь не обошлось. В четвертьфинале американец встречался с Хубертом Хуркачем, который кое-как провел первый сет, после чего снялся.

Перед этим Тиафо с трудом выиграл у Иржи Легечки — 6:4, 6:7, 7:6. Во втором раунде чех, как известно, остановил Даниила Медведева.

Также стоит отметить победу над Лоренцо Музетти. При этом Тиафо отдал итальянцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

Прогнозы на теннис

Результаты Фрэнсиса на этой неделе не стали сюрпризом, несмотря на то, что 2024-й в целом получается для него не самым успешным.

Руне

Хольгер тоже впервые в этом сезоне дошел до полуфинала на «Мастерсе».

В четвертьфинале теннисист из Дании одержал уверенную победу над британцем Джеком Дрейпером — 6:4, 6:2.

В третьем раунде Руне выиграл у Гаэля Монфиса (3:6, 6:3, 6:4), который перед этим сенсационно остановил Карлоса Алькараса.

Также стоит отметить волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини (2:6, 6:1, 6:4) на старте турнира.

На недавнем «тысячнике» в Монреале Руне проиграл в третьем круге немцу Саше Звереву.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.34, победу Руне букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: оба здорово играют на этой неделе, поэтому здесь почти нереально спрогнозировать исход. Но при этом есть уверенность, что американец и датчанин не разочаруют зрителей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.