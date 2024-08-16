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    Рууду и Оже-Альяссиму снова понадобится третий сет?

    Рууд — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.27) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Оже-Альяссим
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Оже-Альяссим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2024 года

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 19:30 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •

    Рууд

    Каспер этим летом почти не играл, поэтому сейчас у него достаточно сил для того, чтобы успешно провести основную часть североамериканской серии.

    После Ролан Гаррос, на котором он дошел до полуфинала, норвежец заглянул на Уимблдон, где во втором круге проиграл итальянцу Фабио Фоньини. Но это не сенсация — Рууд постоянно предупреждает, что его не интересует теннис на траве.

    В середине июля бывшая вторая ракетка мира проиграл бразильцу Тиаго Монтейро на старте турнира в шведском Бостаде.

    На олимпийском турнире в Париже Рууд прошел три раунда, после чего уступил своему ближайшему сопернику — Оже-Альяссиму.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «Мастерсе» в Монреале Каспер начал с непростой победы над Джеймсом Даквортом, после чего не смог выйти на матч против Себастьяна Корды.

    Оже-Альяссим

    Феликс, в отличие от Каспера, стартовал с первого круга. Напрягаться почти не пришлось — канадец разгромил американца Александра Ковачевича со счетом 3:6, 1:6.

    Между тем, Оже-Альяссим конкретно разочаровал на домашнем «тысячнике» в Монреале. Уже в первом раунде он проиграл итальянцу Флавио Коболли (3:6, 2:6).

    Лучшим результатом Оже-Альяссима на харде в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

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    Феликс дважды доходил в Цинциннати до четвертьфинала — в 2021-м и 2022 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.32, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: главный подвох заключается в том, что этот матч может запросто завершиться, например, со счетом 6:2, 6:3 или что-то в таком роде. Но мы все-таки рискнем предположить, что канадец и норвежец проведут еще одну нервную встречу, которая точно не разочарует нейтральных болельщиков.

    Ну а спрогнозировать исход здесь почти нереально. К слову, сейчас в этом противостоянии ничья 4-4.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Рууд — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на теннис. Рууду и Оже-Альяссиму снова понадобится третий сет?
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