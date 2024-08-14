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    У Синнера будут проблемы в матче с Микельсеном?

    Синнер — Микельсен. Ставка (к. 2.12) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2024 года

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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 19:30 Алекс Микельсен (США)

    Алекс Микельсен (США)

  • Цинциннати. Мужчины
    •

    Синнер

    Несмотря на свои недавние комментарии, Янник все-таки поехал в Цинциннати. Но при этом предупредил, что ему, возможно, будет тяжело бороться за титул.

    Очевидно, что итальянец был разочарован своим результатом в Монреале. Вопреки всем прогнозам, уже в четвертьфинале он проиграл Андрею Рублеву (3:6, 6:1, 2:6).

    Синнеру явно не хватило энергии на матч с российским теннисистом. Как и всем остальным, из-за накладок, связанных с погодой, в тот день ему пришлось провести сразу две игры. В итоге оказалось, что у Рублева осталось больше сил. Это было очень хорошо заметно в решающем сете.

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    Однако это не должно удивлять. Как известно, незадолго до турнира в крупнейшем городе Квабека Синнер переболел тонзиллитом, из-за которого какое-то время не мог тренироваться и даже пропустил олимпийский турнир.

    Микельсен

    Американский теннисист тем временем провел в Цинциннати уже три матча.

    Сначала Алекс прошел квалификацию — выиграл у бельгийца Зизу Бергса и соотечественника Маккензи Макдональда.

    В первом круге Микельсен одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:1, 5:7, 6:2.

    Примечательно, что в Монреале 19-летний Микельсен проиграл в первом круге японцу Кею Нисикори, несмотря на то, что взял первый сет и вел с брейком во втором.

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    У Алекса хватает неудачных результатов, но все равно нет сомнений в том, что в будущем он, скорее всего, сможет закрепиться как минимум в топ-30.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Микельсена букмекеры предлагают за 7.20.

    Прогноз: Янник хоть и скромничает, очевидно, что в Цинциннати он приехал за победу. Других целей у первой ракетки мира просто не бывает.

    В общем, Микельсену будет нелегко. Скорее всего, итальянец начнет с разгромной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.12.

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    Синнер — Микельсен: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. У Синнера будут проблемы в матче с Микельсеном?
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