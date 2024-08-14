Янник Синнер
Алекс Микельсен (США)
Синнер
Несмотря на свои недавние комментарии, Янник все-таки поехал в Цинциннати. Но при этом предупредил, что ему, возможно, будет тяжело бороться за титул.
Очевидно, что итальянец был разочарован своим результатом в Монреале. Вопреки всем прогнозам, уже в четвертьфинале он проиграл Андрею Рублеву (3:6, 6:1, 2:6).
Синнеру явно не хватило энергии на матч с российским теннисистом. Как и всем остальным, из-за накладок, связанных с погодой, в тот день ему пришлось провести сразу две игры. В итоге оказалось, что у Рублева осталось больше сил. Это было очень хорошо заметно в решающем сете.
Однако это не должно удивлять. Как известно, незадолго до турнира в крупнейшем городе Квабека Синнер переболел тонзиллитом, из-за которого какое-то время не мог тренироваться и даже пропустил олимпийский турнир.
Микельсен
Американский теннисист тем временем провел в Цинциннати уже три матча.
Сначала Алекс прошел квалификацию — выиграл у бельгийца Зизу Бергса и соотечественника Маккензи Макдональда.
В первом круге Микельсен одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:1, 5:7, 6:2.
Примечательно, что в Монреале 19-летний Микельсен проиграл в первом круге японцу Кею Нисикори, несмотря на то, что взял первый сет и вел с брейком во втором.
У Алекса хватает неудачных результатов, но все равно нет сомнений в том, что в будущем он, скорее всего, сможет закрепиться как минимум в топ-30.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Микельсена букмекеры предлагают за 7.20.
Прогноз: Янник хоть и скромничает, очевидно, что в Цинциннати он приехал за победу. Других целей у первой ракетки мира просто не бывает.
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В общем, Микельсену будет нелегко. Скорее всего, итальянец начнет с разгромной победы.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.12.