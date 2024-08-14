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    Боржеш продлит ужасную серию Маннарино?

    Маннарино — Боржеш. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Боржеш
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    Нуну Боржеш
    Француз Адриан Маннарино сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маннарино — Боржеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2024 года

    Адриан Маннарино

  • Франция
    •  Адриан Маннарино 18:00 Нуну Боржес

    Нуну Боржес

  • Португалия
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    Маннарино

    В прошлом сезоне Адриан выиграл несколько турниров и в 35 лет дебютировал в топ-20, а в текущем он до сих пор выиграл лишь восемь матчей.

    На фоне прошлогодних достижений спад французского теннисиста действительно не может не впечатлять.

    Текущая серия поражений Маннарино составляет уже восемь матчей. Началась она еще в начале июня в Хертогенбосе.

    Прогнозы на теннис

    Маннарино не прошел ни раунда на недавних турнирах в Атланте, Вашингтоне и Монреале, проиграв Маттиа Беллуччи, Денису Шаповалову и Артуру Риндеркнешу соответственно.

    Боржеш

    Нуну не так давно дебютировал в топ-40, но для попадания в основную сетку на «тысячнике» в Цинциннати ему все равно пришлось участвовать в квалификации.

    Отбор не стал проблемой — португальский теннисист одержал волевую победу над американцем Джеффри Джоном Вольфом и австралийцем Александром Вукичем.

    На прошлой неделе Боржеш дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Монреале. Прежде чем проиграть японцу Кею Нисикори, он остановил серба Миомира Кецмановича и француза Юго Эмбера.

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    В текущем сезоне 27-летний Боржеш выиграл на харде 16 матчей из 25-ти. Его лучшим результатом на этом покрытии в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 3.14, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: вряд ли у Нуну будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Скорее всего, португалец выиграет в рамках двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Боржеша в двух сетах за 1.99.

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    Маннарино — Боржеш: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. Боржеш продлит ужасную серию Маннарино?
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