Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Харри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо проведет первый за четыре с половиной месяца матч на харде.

На минувшей неделе итальянец, как и ожидалось, пропустил «Мастерс» в Монреале. При большом желании он, конечно, мог успеть туда, но это вряд ли было целесообразно после очень изнурительного олимпийского турнира.

Музетти добился серьезного успеха на Играх — Париж он покинул с бронзовой медалью. Для Италии это первая за 100 лет олимпийская награда в теннисе в одиночном разряде.

При этом на Олимпиаду Музетти отправился сразу после турнира в Умаге. Дело было так: 27 июля Лоренцо уступил Франсиско Серундоло в финале, а уже 28-го разгромил Гаэля Монфиса в столице Франции.

В общем, Музетти действительно была нужна неделя отдыха.

Харри

Николас тем временем на прошлой неделе проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри на старте «тысячника» в Монреале.

Теперь его серия поражений составляет уже пять матчей. Этим летом чилиец пока не выиграл ни одного матча.

К сожалению, главная проблема Харри заключается не в том, что он никак не может прийти в себя после успешного выступления на «Мастерсе» в Риме. Оказывается, у него есть проблемы со здоровьем.

Недавно Харри признался, что у него вестибулярный нейронит. Это заболевание внутреннего уха, которое приводит к нарушениям координации.

Вот что он рассказал по этому поводу: «Из-за болезни я не вижу мяч, мне трудно держать равновесие, трудно сосредоточиться. Но мозг компенсирует, адаптируется. Я на 80 процентов готов. Еще нужно немного восстановиться, но я приближаюсь к 100 процентам».

Теперь понятно, почему Харри так слабо играл на предыдущих турнирах, в том числе на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.31, победу Харри букмекеры предлагают за 3.46.

Прогноз: в прошлом году Николас легко выиграл у Лоренцо на грунте в Рио-де-Жанейро — 6:4, 6:1.

С учетом проблем чилийца и прогресса, которого с тех пор добился итальянец, логично предположить, что на этот раз южноамериканцу будет сложно удивить соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.