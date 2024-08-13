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    Музетти воспользуется проблемами Харри?

    Музетти — Харри. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Харри
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Харри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 13 Августа 2024 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 17:00 Николас Джарри

    Николас Джарри

  • Чили
    •

    Музетти

    Лоренцо проведет первый за четыре с половиной месяца матч на харде.

    На минувшей неделе итальянец, как и ожидалось, пропустил «Мастерс» в Монреале. При большом желании он, конечно, мог успеть туда, но это вряд ли было целесообразно после очень изнурительного олимпийского турнира.

    Музетти добился серьезного успеха на Играх — Париж он покинул с бронзовой медалью. Для Италии это первая за 100 лет олимпийская награда в теннисе в одиночном разряде.

    При этом на Олимпиаду Музетти отправился сразу после турнира в Умаге. Дело было так: 27 июля Лоренцо уступил Франсиско Серундоло в финале, а уже 28-го разгромил Гаэля Монфиса в столице Франции.

    В общем, Музетти действительно была нужна неделя отдыха.

    Харри

    Николас тем временем на прошлой неделе проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри на старте «тысячника» в Монреале.

    Теперь его серия поражений составляет уже пять матчей. Этим летом чилиец пока не выиграл ни одного матча.

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    • К сожалению, главная проблема Харри заключается не в том, что он никак не может прийти в себя после успешного выступления на «Мастерсе» в Риме. Оказывается, у него есть проблемы со здоровьем.

    Недавно Харри признался, что у него вестибулярный нейронит. Это заболевание внутреннего уха, которое приводит к нарушениям координации.

    Вот что он рассказал по этому поводу: «Из-за болезни я не вижу мяч, мне трудно держать равновесие, трудно сосредоточиться. Но мозг компенсирует, адаптируется. Я на 80 процентов готов. Еще нужно немного восстановиться, но я приближаюсь к 100 процентам».

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    Теперь понятно, почему Харри так слабо играл на предыдущих турнирах, в том числе на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.31, победу Харри букмекеры предлагают за 3.46.

    Прогноз: в прошлом году Николас легко выиграл у Лоренцо на грунте в Рио-де-Жанейро — 6:4, 6:1.

    С учетом проблем чилийца и прогресса, которого с тех пор добился итальянец, логично предположить, что на этот раз южноамериканцу будет сложно удивить соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.

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