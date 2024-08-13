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    Мертенс справится с сильной украинкой?

    Мертенс — Костюк. Ставка (к. 2.36) и прогноз на матч в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мертенс — Костюк
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    Элиза Мертенс
    Бельгийка Элиза Мертенс и украинка Марта Костюк встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Костюк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 13 Августа 2024 года

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •  Элисе Мертенс 18:00 Марта Костюк

    Марта Костюк

  • Украина
    •

    Элиза Мертенс

    Результаты Мертенс по этому сезону никак нельзя назвать выдающимися, но при этом ниже определенного уровня она все же не падает.

    Вылететь из первой полусотни у неё не получается, поскольку даже при не самых благоприятных раскладах по игре Элиза добирает результат своим характером и настроем на борьбу.

    На грунте и траве ей и близко не удалось продемонстрировать сравнимый по качеству игры теннис. Зато на прошлой неделе в Торонто бельгийка легко преодолела два круга и спокойно в третьем раунде проиграла россиянке Самсоновой.

    Было видно, что Мертенс только вспоминает свою игру в теннис на харде, поэтому в Цинциннати от неё ожидаем куда более высоких результатов.

    Марта Костюк

    Это лето для Костюк можно назвать однозначно прорывным, поскольку мало, кто мог предположить, что украинка доберется до четвертьфинала Олимпиады, где проиграет куражной Векич.

    Прогнозы на теннис

    На «Уимблдоне» украинка смогла добраться до третьего руга, где она была разбита американкой Мэдисон Киз.

    На синтетике Марта играет слабее всего, но она делает определенные шаги, чтобы исправить нынешнее положение дел.

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    Поединок против Мертенс легким не будет, особенно если брать во внимание внезапное пробуждение бельгийки к началу осени.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Мертенс — 2.36, победа Костюк — 1.60.

    Прогноз: Мертенс была весьма убедительна на харде на прошлой неделе, поэтому отдадим предпочтение ей.

    Ставка: П1 за 2.36

    Альтернативный прогноз: Игра будет конкурентной, поэтому не стоит удивляться, если она продлится максимально долго

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.40

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    Мертенс — Костюк: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Мертенс справится с сильной украинкой?
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