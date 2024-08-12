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    Линетт сможет оказать сопротивление Бултер?

    Бултер — Линетт. Ставка (к. 2.47) и прогноз на матч в Цинциннати 12 августа 2024 года

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    Магда Линетт
    Британка Кэти Бултер и полька Магда Линетт встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Линетт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 12 Августа 2024 года

    Кэйти Бултер

  • Великобритания
    •  Кэйти Бултер 18:00 Магда Линетт

    Магда Линетт

  • Польша
    •

    Кэти Бултер

    Британская теннисистка прекрасно знает, как эффективно играть на синтетике, но есть большие вопросы относительно физических кондиций Бултер на текущем этапе сезона.

    На харде в Торонто от неё мало, кто ждал вразумительного выступления, но британка смогла пройти два круга, пусть одну стадию она переступила за счет отказа бразильянки Аддад Майа.

    Средние показатели по всем атакующим характеристикам были выше, чем ожидалось, поэтому перед стартом турнира в Цинциннати есть определенные шансы на дальнее прохождение по дистанции.

    Тем более в первом круге Кэти придется играть против Линетт, которая продолжает испытывать проблемы с игрой на синтетике.

    Магда Линетт

    Последние результаты Линетт не позволяют говорить о её полноценном возвращении в игру. Несмотря на то, что перед стартом Олимпиады ей удалось победить на грунте в Праге, но её выступление на турнире в Торонто совсем не впечатлило.

    Прогнозы на теннис

    Полька смогла пройти лишь канадку Марино, которая сейчас явно не на том уровне игры, чтобы доставлять сложности даже теннисисткам вроде польки.

    За шесть последних поединков на синтетике Магда смогла победить всего лишь один раз, хотя ещё год назад именно это покрытие считалось для польки самым благоприятным.

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    В игре против британки Линетт не будет фавориткой матча, поэтому для прохождения во второй круг польской спортсменкой нужно продемонстрировать одну из лучших игр на харде с начала года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Бултер — 1.55, победа Линетт — 2.47.

    Прогноз: Линетт вполне может продемонстрировать классный теннис и пройти по дистанции дальше

    Ставка: П2 за 2.47

    Альтернативный прогноз: Матч будет, как на качелях, и встреча получится довольно продолжительной

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28

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    Бултер — Линетт: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Линетт сможет оказать сопротивление Бултер?
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