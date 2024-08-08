Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арнальди

Итальянский теннисист в первом круге одержал волевую победу над Маккензи Макдональдом — 4:6, 6:4, 6:4.

Арнальди был лучше соперника только в том, что чуть меньше ошибался. При этом оба не лучшим образом играли на подаче, особенно в первых двух сетах.

Интересно, что после Ролан Гаррос Арнальди до сих пор выиграл лишь три матча (с учетом встречи с Макдональдом).

Вопреки ожиданиям, Маттео очень слабо выступил на грунтовых турнирах в Гамбурге и Умаге, не сумев пройти даже первый круг.

Прогнозы на теннис

На олимпийском турнире 23-летний Арнальди проиграл во втором раунде немцу Доминику Кепферу.

Лучшим результатом Арнальди на харде в этом году пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.

Хачанов

Карен начал неделю с победы над канадцем Габриэлем Диалло — 6:4, 6:4.

После серии неудачных матчей россиянин наконец-то сыграл на хорошем уровне. Достаточно сказать, что на этот раз он не отдал ни гейма на своей подаче.

Но сильно обольщаться тоже не стоит, Диалло до сих пор не поднимался в рейтинге выше 129-й строчки.

В текущем сезоне Хачанов выиграл на харде 11 матчей из 18-ти, а его лучшим результатом на этом покрытии пока остается победа на февральском турнире в Дохе (Катар).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.39, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: упертый итальянец вряд ли просто так отпустит Карена с корта. Скорее всего, предстоящий матч получится нервным и затяжным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.