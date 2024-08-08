Арнальди
Итальянский теннисист в первом круге одержал волевую победу над Маккензи Макдональдом — 4:6, 6:4, 6:4.
Арнальди был лучше соперника только в том, что чуть меньше ошибался. При этом оба не лучшим образом играли на подаче, особенно в первых двух сетах.
Интересно, что после Ролан Гаррос Арнальди до сих пор выиграл лишь три матча (с учетом встречи с Макдональдом).
Вопреки ожиданиям, Маттео очень слабо выступил на грунтовых турнирах в Гамбурге и Умаге, не сумев пройти даже первый круг.
На олимпийском турнире 23-летний Арнальди проиграл во втором раунде немцу Доминику Кепферу.
Лучшим результатом Арнальди на харде в этом году пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.
Хачанов
Карен начал неделю с победы над канадцем Габриэлем Диалло — 6:4, 6:4.
После серии неудачных матчей россиянин наконец-то сыграл на хорошем уровне. Достаточно сказать, что на этот раз он не отдал ни гейма на своей подаче.
Но сильно обольщаться тоже не стоит, Диалло до сих пор не поднимался в рейтинге выше 129-й строчки.
В текущем сезоне Хачанов выиграл на харде 11 матчей из 18-ти, а его лучшим результатом на этом покрытии пока остается победа на февральском турнире в Дохе (Катар).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.39, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: упертый итальянец вряд ли просто так отпустит Карена с корта. Скорее всего, предстоящий матч получится нервным и затяжным.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.