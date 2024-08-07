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    Бублик продлит серию побед над Шелтоном?

    Бублик — Шелтон. Ставка (к. 2.69) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Шелтон
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    Александр Бублик
    Американец Бен Шелтон сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бублик

    Первые летние месяцы получились для Саши, мягко говоря, не самыми успешными.

    Единственным исключением стал разве что Уимблдон, на котором теннисист из Казахстана прошел два раунда.

    Но здесь надо отметить, что Бублика какое-то время беспокоила травма ноги, из-за которой он в целом не лучшим образом провел серию турниров на траве.

    На олимпийском турнире Бублик проиграл в первом круге американцу Тейлору Фрицу (4:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Бублик успешно провел первую серию турниров на харде. В январе он дошел до полуфинала в Аделаиде, в феврале взял титул в Монпелье, а в начале марта добрался до финала в Дубае.

    Шелтон

    Бен вернулся на хард в начале июля на турнире в Атланте — здесь он сразу проиграл китайцу Цзюньчэну Шану (6:7, 4:6).

    Зато в Вашингтоне Шелтон дошел до полуфинала. Правда, его поражение от итальянца Флавио Коболли стало неприятным сюрпризом.

    Перед этим 21-летний американец выиграл у Раду Албота, Брэндона Накашимы и Дениса Шаповалова.

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    В текущем сезоне Шелтон выиграл на харде 12 матчей из 20-ти. При этом только на двух турнирах с твердым покрытием он не прошел ни раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 2.69, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: Саша ведет 2-0 в личных встречах с Беном. При этом в обоих случаях он обыграл американца на грунте.

    Матч точно не разочарует, но при этом есть подозрение, что у Шелтона снова будут проблемы. В последнее время ему чересчур тяжело даются победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 2.69.

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