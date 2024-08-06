Японец Кей Нисикори сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Микельсен

Алекс на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне, благодаря чему поднялся в рейтинге на 54-е место.

Если что, американцу всего лишь 19 лет, но уже в самое ближайшее время он может дебютировать в топ-500.

В столице США Микельсен сначала уверенно выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи и корейца Сон Чхан Хона, после чего уступил Флавио Коболли на решающем тай-брейке.

Прогнозы на теннис

В прошлом месяце Микельсен не прошел ни раунда на Уимблдоне, но при этом защитил прошлогодний финал в Ньюпорте, и это, по сути, была его основная задача этим летом.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне Микельсен выиграл на харде 13 матчей из 21-го.

Нисикори

Кею все-таки нашлось место в основной сетке, несмотря на то, что в рейтинге он находится за пределами топ-500.

Организаторы, похоже, не забыли, что когда-то Кей доходил здесь до полуфинала и был в топ-5.

На прошлой неделе Нисикори проиграл британцу Джеку Дрейперу на старте олимпийского турнира — 1:6, 4:6.

Для 34-летнего Нисикори это был всего лишь пятый матч в одиночке в этом году. На данный момент у него одна победа и четыре поражения.

Несмотря на все проблемы, Кей пока не завершает карьеру, хотя уже очевидно, что он вряд ли приблизится к своему прежнему уровню.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.32, победу Нисикори букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: в прошлом году Кей проиграл Алексу на «челленджере» в Чикаго. Японцу тогда не хватило сил на третий сет — 6:7, 6:3, 1:6.

Вполне вероятно, что на этот раз американец обыграет бывшую четвертую ракетку мира в рамках двух партий.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена в двух сетах за 1.92.