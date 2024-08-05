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    Бултер расправится с нестабильной украинкой?

    Калинина — Бултер. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч в Торонто 05 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Калинина — Бултер
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    Кэти Бултер
    Украинка Ангелина Калинина и британка Кэти Бултер встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинина — Бултер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ангелина Калинина

    Противоречивый сезон Калининой продолжается, поскольку Ангелина вроде и выигрывает матчи, но в общей своей массе они ни на что не влияют.

    Складывается ощущение, что Ангелина постепенно деградирует, а не совершенствует свою игру в теннис.

    Последнее участие на грунтовом челленджере в Праге хоть и ознаменовалось проходом в четвертьфинал соревнования, но в битве за полуфинал с Френх украинка после победного сета провалилась в двух оставшихся, взяв всего лишь один гейм.

    В матче против Бултер у украинки примерно равные с британкой шансы на успех, поскольку обе спортсменки находятся не в идеальной форме по сезону.

    Кэти Бултер

    Ни для кого не является секретом, что Бултер лучших своих результатов добивается при игре в теннис на траве.

    Прогнозы на теннис

    Играть она умеет и на других покрытиях, но делает это значительно хуже. Это отлично подтверждают последние результаты британки, которая за четыре последних поединка проиграла три раза.

    На олимпийском грунте она так и вовсе выбыла после первой игры на турнире, не справившись со словачкой Шмидловой.

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    Даже в мачте против Калининой на синтетике нет никаких гарантий, что именно британская теннисистка пройдет дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Калининой — 2.22, победа Бултер — 1.68.

    Прогноз: Бултер имеет больше шансов пробиться во второй круг

    Ставка: П2 за 1.68

    Альтернативный прогноз: Матч вполне претендует на трех сетовый поединок

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.85

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    Калинина — Бултер: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на теннис. Бултер расправится с нестабильной украинкой?
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