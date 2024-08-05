Ангелина Калинина
Противоречивый сезон Калининой продолжается, поскольку Ангелина вроде и выигрывает матчи, но в общей своей массе они ни на что не влияют.
Складывается ощущение, что Ангелина постепенно деградирует, а не совершенствует свою игру в теннис.
Последнее участие на грунтовом челленджере в Праге хоть и ознаменовалось проходом в четвертьфинал соревнования, но в битве за полуфинал с Френх украинка после победного сета провалилась в двух оставшихся, взяв всего лишь один гейм.
В матче против Бултер у украинки примерно равные с британкой шансы на успех, поскольку обе спортсменки находятся не в идеальной форме по сезону.
Кэти Бултер
Ни для кого не является секретом, что Бултер лучших своих результатов добивается при игре в теннис на траве.
Играть она умеет и на других покрытиях, но делает это значительно хуже. Это отлично подтверждают последние результаты британки, которая за четыре последних поединка проиграла три раза.
На олимпийском грунте она так и вовсе выбыла после первой игры на турнире, не справившись со словачкой Шмидловой.
Даже в мачте против Калининой на синтетике нет никаких гарантий, что именно британская теннисистка пройдет дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Калининой — 2.22, победа Бултер — 1.68.
Прогноз: Бултер имеет больше шансов пробиться во второй круг
- 1.80Мария — Костюк: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.88Андрееску — Цуренко: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.72Долхайд — Анисимова: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.68
Альтернативный прогноз: Матч вполне претендует на трех сетовый поединок
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.85