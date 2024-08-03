Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в матче за третье место на олимпийском турнире по теннису в Париже. Матч пройдет 3 августа, начало — в 18:00. Ставка и прогноз на матч Музетти — Оже-Альяссим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Музетти

Как же Лоренцо разочаровал в матче с Новаком Джоковичем в полуфинале — словами не передать.

Первый сет, счете 5:4 в пользу серба, но в десятом гейме итальянец вел 40:0 на подаче — и этот гейм он отдал...То же самое было у Стефаноса Циципаса в матче с Новаком в четвертьфинале.

Джокович, конечно, легендарен и невероятно крут, но все равно некоторые моменты не поддаются пониманию.

Во втором сете Музетти дважды вел с брейком, но в итоге умудрился проиграть партию со счетом 2:6. Просто капитуляция.

Прогнозы на теннис

Возможно, это усталость, все-таки для него это был девятый матч за девять дней. Но не будем забывать, что Джокович играет с больным коленом...

Оже-Альяссим

Феликс — еще одно разочарование. Его матч против Карлоса Алькараса в полуфинале превратился в что-то очень невнятное.

Канадец проиграл действующему чемпиону Ролан Гаррос и Уимблдона со счетом 1:6, 1:6.

Похоже, Оже-Альяссим еще до выхода на корт смирился с тем, что ему придется играть в матче за бронзу. С таким настроем, конечно, не на что рассчитывать против такого соперника.

Остается только догадываться, как перед этим Оже-Альяссим выиграл у Даниила Медведева и Каспера Рууда. По правде говоря, и для россиянина, и для норвежца это серьезный репутационный удар.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.80, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: у Феликса уже есть одна бронза — в пятницу он вместе с Габриэлой Дабровски выиграл матч за третье место в миксте. Понятно, что канадец не откажется от еще одной награды, но в данном случае наши симпатии на стороне итальянца.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-1,5) за 1.97.