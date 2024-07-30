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    У Зверева будут проблемы в матче с Махачем?

    Зверев — Махач. Ставка (к. 2.17) и прогноз на олимпийский турнир 30 июля 2024 года

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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 30 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша в первом раунде одержал разгромную победу над испанцем Хауме Муньяром — 6:2, 6:2.

    Олимпийский чемпион Токио подтвердил, что снова серьезно настроен бороться за золотую медаль.

    Всё еще может измениться, но прямо сейчас именно Зверев является главным конкурентом Карлоса Алькараса, которому полтора месяца назад он уступил в финале Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Зверев провел на грунте 27 матчей — одержал 21 победу и шесть раз проиграл. Помимо финала на Ролан Гаррос, в его активе также титул на «Мастерсе» в Риме и финал в Гамбурге.

    Махач

    Чешский теннисист начал турнир с победы над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 4:6, 6:2.

    Махачу очень помогли ошибки соперника — в этом матче он реализовал сразу шесть брейк-пойнтов.

    При этом Томаш ошибался только во второй партии, тогда как в остальных сетах он не отдал ни гейма на своей подаче.

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    В общем-то, Махач не удивил, все-таки в этом году он обыгрывал на грунте самого Новака Джоковича.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Махача букмекеры предлагают за 5.80.

    Прогноз: вряд ли чех остановит мощного немца. И по игре в первом матче, и по комментариям Саши стало ясно, что на этой неделе он максимально сконцентрирован на достижении результат.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 2.17.

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    Зверев — Махач: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. У Зверева будут проблемы в матче с Махачем?
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