Полячка Магда Линетт и россиянка Мирра Андреева встретятся в первом круге Олимпийского турнира в Париже. Матч пройдёт 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Линетт

Магда Линетт подходит к Олимпийским играм в качестве чемпионки рейтингового турнира в Праге. Буквально 26 июля в столице Чехии польская теннисистка выиграла титул, обыграв в финале ещё одну представительницу Польши — Магдалену Фреш, отдав сопернице лишь три гейма (6:2, 6:1).

На протяжении финального поединка Магда Линетт выиграла четыре тай-брейка, дважды подала навылет и допустила три двойные ошибки.

На турнире в Праге Магда Линетт нанесла поражения таким спортсменкам как Линда Носкова из Чехии (6:3, 3:6, 7:6), Виктория Томова из Болгарии (4:6, 6:3, 6:2), Ребека Машарова из Испании (6:3, 6:4) и Мона Бартель из Германии (7:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Магда Линнет занимает 48 место.

Андреева

Россиянка Мирра Андреева впервые сыграла в финале турнира топ-уровня. На рейтинговом турнире в Яссах спортсменка выиграла у своей соотечественницы Элины Аванесян (5:7, 7:5, 4:0).

Отметим, что в финальном матче Мирра Андреева смогла вернуться с 0:1 по сетам. 17-летняя теннисистка выиграла свой первый титул в карьере.

На турнире в Яссах Мирра Андреева также выиграла у Ольги Данилович из Сербии (3:6, 6:3, 7:6), Леи Бошкович из Хорватии (6:2, 6:0), Александры Соснович из Беларуси (6:1, 6:3) и Нома Ноха Акуге (6:1, 6:2).

В рейтинге женской теннисной ассоциациии теннисистка из России занимает 32 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.32, победу Линетт букмекеры предлагают за 3.42.

Прогноз: В апреле 2023теннисистки уже играли между собой на турнире в Мадриде. Тогда победу со счётом 2:0 одержала Мирра Андреева (6:3, 6:3).

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-4.5) с коэффициентом 1.87.