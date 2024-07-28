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    Мирра Андреева выйдет в следующий круг Олимпиады?

    Линетт — Андреева. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч Олимпийского турнира в Париже 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Андреева
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    Мирра Андреева
    Полячка Магда Линетт и россиянка Мирра Андреева встретятся в первом круге Олимпийского турнира в Париже. Матч пройдёт 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 28 Июля 2024 года

    Магда Линетт

  • Польша
    •  Магда Линетт 13:00 Мирра Андреева (Россия)

    Мирра Андреева (Россия)

  • Париж-2024. Женщины
    •

    Линетт

    Магда Линетт подходит к Олимпийским играм в качестве чемпионки рейтингового турнира в Праге. Буквально 26 июля в столице Чехии польская теннисистка выиграла титул, обыграв в финале ещё одну представительницу Польши — Магдалену Фреш, отдав сопернице лишь три гейма (6:2, 6:1).

    На протяжении финального поединка Магда Линетт выиграла четыре тай-брейка, дважды подала навылет и допустила три двойные ошибки.

    На турнире в Праге Магда Линетт нанесла поражения таким спортсменкам как Линда Носкова из Чехии (6:3, 3:6, 7:6), Виктория Томова из Болгарии (4:6, 6:3, 6:2), Ребека Машарова из Испании (6:3, 6:4) и Мона Бартель из Германии (7:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Магда Линнет занимает 48 место.

    Андреева

    Россиянка Мирра Андреева впервые сыграла в финале турнира топ-уровня. На рейтинговом турнире в Яссах спортсменка выиграла у своей соотечественницы Элины Аванесян (5:7, 7:5, 4:0).

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    • Отметим, что в финальном матче Мирра Андреева смогла вернуться с 0:1 по сетам. 17-летняя теннисистка выиграла свой первый титул в карьере.

    На турнире в Яссах Мирра Андреева также выиграла у Ольги Данилович из Сербии (3:6, 6:3, 7:6), Леи Бошкович из Хорватии (6:2, 6:0), Александры Соснович из Беларуси (6:1, 6:3) и Нома Ноха Акуге (6:1, 6:2).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциациии теннисистка из России занимает 32 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.32, победу Линетт букмекеры предлагают за 3.42.

    Прогноз: В апреле 2023теннисистки уже играли между собой на турнире в Мадриде. Тогда победу со счётом 2:0 одержала Мирра Андреева (6:3, 6:3).

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-4.5) с коэффициентом 1.87.

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