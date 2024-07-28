Jakub Mensik
Александр Шевченко (Россия)
Меньшик
Якуб на этой неделе уже успел дойти до полуфинала в Умаге. Это стало еще одним подтверждением, что он способен успешно выступать на любом покрытии.
В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что на турнире в небольшом хорватском городке чех остановил Алексея Попырина и Лучано Дардери.
В 1/2 финала 18-летний Меньшик уступил итальянцу Лоренцо Музетти (4:6, 1:6). Но очевидно, что не за горами то время, когда он будет регулярно обыгрывать и соперников из топ-20.
К слову, в феврале Меньшик на турнире в Дохе победил Алехандро Давидовича-Фокину, Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса.
Еще одним заметным результатом стала победа Якуба над Григором Димитровым на «Мастерсе» в Мадриде.
Шевченко
Саша в последнее время совсем не впечатляет. После февральского турнира в Роттердаме он до сих пор ни разу не выигрывал два матча подряд.
В минувшее воскресенье представитель Казахстана уступил венгру Фабиану Марожану на старте турнира в Умаге.
Перед этим Шевченко с трудом выиграл у немца Рудольфа Моллекера в Гамбурге. Дальше было поражение от Лучано Дардери.
В текущем сезоне Шевченко провел на грунте 17 матчей — шесть раз выиграл и потерпел 11 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.61, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: в прошлом году Саша проиграл Якубу на грунтовом «челленджере» в Братиславе — 4:6, 6:3, 1:6. Что-то подсказывает, что чех снова обыграет Шевченко. С момента их предыдущей встречи Меньшик стал играть еще лучше.
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Рекомендуемая ставка: победа Меньшика с форой по геймам (-2,5) за 1.92.