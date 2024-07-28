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    Сможет ли Шевченко взять хотя бы сет в матче с Меньшиком?

    Меньшик — Шевченко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 28 июля 2024 года

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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против чеха Якуба Меньшика в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 28 Июля 2024 года

    Jakub Mensik

  • Умаг. Мужчины
    •  Jakub Mensik 19:00 Александр Шевченко (Россия)

    Александр Шевченко (Россия)

  • Париж-2024. Мужчины
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    Меньшик

    Якуб на этой неделе уже успел дойти до полуфинала в Умаге. Это стало еще одним подтверждением, что он способен успешно выступать на любом покрытии.

    В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что на турнире в небольшом хорватском городке чех остановил Алексея Попырина и Лучано Дардери.

    В 1/2 финала 18-летний Меньшик уступил итальянцу Лоренцо Музетти (4:6, 1:6). Но очевидно, что не за горами то время, когда он будет регулярно обыгрывать и соперников из топ-20.

    К слову, в феврале Меньшик на турнире в Дохе победил Алехандро Давидовича-Фокину, Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним заметным результатом стала победа Якуба над Григором Димитровым на «Мастерсе» в Мадриде.

    Шевченко

    Саша в последнее время совсем не впечатляет. После февральского турнира в Роттердаме он до сих пор ни разу не выигрывал два матча подряд.

    В минувшее воскресенье представитель Казахстана уступил венгру Фабиану Марожану на старте турнира в Умаге.

    Перед этим Шевченко с трудом выиграл у немца Рудольфа Моллекера в Гамбурге. Дальше было поражение от Лучано Дардери.

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    В текущем сезоне Шевченко провел на грунте 17 матчей — шесть раз выиграл и потерпел 11 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.61, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: в прошлом году Саша проиграл Якубу на грунтовом «челленджере» в Братиславе — 4:6, 6:3, 1:6. Что-то подсказывает, что чех снова обыграет Шевченко. С момента их предыдущей встречи Меньшик стал играть еще лучше.

    Рекомендуемая ставка: победа Меньшика с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

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