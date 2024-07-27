Француженка Каролин Гарсия и румынка Жаклин Кристиан встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Кристиан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каролин Гарсия

За последний год Гарсия натерпелась всего, чего только можно, поскольку француженка долго и упорно искала свою игру, но так её и не нашла.

Теннисистка, входившая в пятерку лучших в мире, развалилась за год на части, из которых собрать целую спортсменку сейчас вряд ли удастся.

В этом году на домашнем турнире в Руане она даже умудрилась забраться в полуфинал, но это была одномоментная вспышка, которая быстро погасла.

При своих болельщиках на Олимпиаде Каролин захочется продемонстрировать лучший теннис, но для этого нужно пройти хотя бы первый круг, где её будет ждать довольно непростая румынка.

Жаклин Кристиан

Хочется сказать несколько лестных слов в адрес Кристиан, которая за несколько последних месяцев значительно выросла в игровом плане.

Прогнозы на теннис

Прогресс Жаклин радует глаз, поскольку у неё наконец-то появился тренер, который смог раскрыть её лучшие качества. На двух последних грунтовых турнирах она доходила как минимум до четвертьфиналов.

Перед стартом Олимпийских игр румынка пребывает в весьма неплохой форме и полностью готова доказывать свою состоятельность на грунте.

Матч против Гарсии, которая явно не в своей тарелке на протяжении второго сезона может оказаться одним из самых значимых в карьере у довольно немолодой румынки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Гарсии — 1.48, победа Кристиан — 2.68.

Прогноз: Гарсия пройдет румынку, но придется побороться за победу

Ставка: Ф1 (-3) за 1.82

Альтернативный прогноз: Игра затянется н продолжительное количество времени

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.27