Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Мэттью Эбдена в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Эбден, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джокович

Три года назад Новак был главным фаворитом олимпийского турнира в Токио, но до медали он тогда так и не добрался.

На Играх в 2021-м сербский теннисист сенсационно проиграл в полуфинале немцу Саше Звереву.

На этот раз Джоковича точно нельзя назвать основным фаворитом. На грунте в Париже Ноле вряд ли удастся выиграть олимпийское золото, о котором он так мечтает.

Прогнозы на теннис

Даже если Джокович дойдет до финала, там его, скорее всего, будет ждать Карлос Алькараса. Этого испанца он уже не в состоянии обыграть. Кстати, во втором круге соперником Новака может стать Рафа Надаль.

Эбден

Да уж, австралийский теннисист уже два года не играл в одиночном разряде, но благодаря специфике отбора на олимпийский турнир он все равно оказался среди участников.

Безусловно, это один из самых странных моментов. Джокович сыграет против соперника, который провел свой последний матч в одиночке еще в августе 2022-го.

Также стоит отметить, что на европейский грунт 36-летний Эбден последний раз выходил в мае 2021-го.

Но зато в этом сезоне Эбден вместе с индийцем Роханом Бопанной дошел до полуфинала на Ролан Гаррос в парном разряде. Другой вопрос, что в контексте предстоящей встречи с Джоковичем это не имеет никакого значения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: очевидно, что букмекеры уверены в том, что Джокович начнет с разгромной победы. На Эбдена можно поставить за 18.00.

Прогноз: если Новак постарается, то, возможно, обыграет австралийца с максимально крупным счетом. В данном случае это реально.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-10,5) за 8.10.