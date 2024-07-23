Австриец Доминик Тим сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиранте — Тим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиранте

Аргентинский теннисист стал одним из героев прошлой недели, по итогам которой остановился в шаге от возвращения в топ-100.

Тиранте дошел до полуфинала на турнире в шведском Бостаде. Во втором круге он одержал сенсационную победу над Андреем Рублевым (7:6, 3:6, 6:4).

Также стоит отметить, что в четвертьфинале Тиаго остановил опытного испанского грунтовика Роберто Карбальеса-Баэну.

Прогнозы на теннис

В полуфинале Тиранте проиграл португальцу Нуну Боржешу, который в итоге и стал победителем турнира.

В общем, этого аргентинца точно не стоит недооценивать.

Тим

Доминик тем временем последний раз сыграет на домашнем турнире. На этот раз он не проходил в основную сетку, но организаторы предоставили ему wild card.

В прошлом году, когда еще оставалась надежда, что он хотя бы приблизится к своему прежнему уровню, Тим дошел в Кицбюэле до финала. Но его лучшим результатом здесь остается (и останется) победа в 2019 году.

После турнира в португальском Эшториле бывшая третья ракетка мира до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.

На прошлой неделе Тим проиграл перуанцу Хуану-Пабло Варильясу на старте турнира в швейцарском Гштаде.

На текущем турнире Тим, скорее всего, тоже разочарует своих поклонников.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 1.70, победу Тима букмекеры предлагают за 2.16.

Прогноз: скорее всего, Тим снова проиграет. Возможно, у него нет проблем в плане настроя, мотивации, но игровом плане он очень далек даже от своего прошлогоднего уровня.

Рекомендуемая ставка: победа Тиранте в двух сетах за 2.64.