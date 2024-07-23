Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)
Доминик Тим
Тиранте
Аргентинский теннисист стал одним из героев прошлой недели, по итогам которой остановился в шаге от возвращения в топ-100.
Тиранте дошел до полуфинала на турнире в шведском Бостаде. Во втором круге он одержал сенсационную победу над Андреем Рублевым (7:6, 3:6, 6:4).
Также стоит отметить, что в четвертьфинале Тиаго остановил опытного испанского грунтовика Роберто Карбальеса-Баэну.
В полуфинале Тиранте проиграл португальцу Нуну Боржешу, который в итоге и стал победителем турнира.
В общем, этого аргентинца точно не стоит недооценивать.
Тим
Доминик тем временем последний раз сыграет на домашнем турнире. На этот раз он не проходил в основную сетку, но организаторы предоставили ему wild card.
В прошлом году, когда еще оставалась надежда, что он хотя бы приблизится к своему прежнему уровню, Тим дошел в Кицбюэле до финала. Но его лучшим результатом здесь остается (и останется) победа в 2019 году.
После турнира в португальском Эшториле бывшая третья ракетка мира до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.
На прошлой неделе Тим проиграл перуанцу Хуану-Пабло Варильясу на старте турнира в швейцарском Гштаде.
На текущем турнире Тим, скорее всего, тоже разочарует своих поклонников.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 1.70, победу Тима букмекеры предлагают за 2.16.
Прогноз: скорее всего, Тим снова проиграет. Возможно, у него нет проблем в плане настроя, мотивации, но игровом плане он очень далек даже от своего прошлогоднего уровня.
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Рекомендуемая ставка: победа Тиранте в двух сетах за 2.64.