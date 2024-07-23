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    Сможет ли Тим пройти первый круг в Кицбюэле?

    Тиранте — Тим. Ставка (к. 2.64) и прогноз на турнир в Кицбюэле 23 июля 2024 года

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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиранте — Тим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Кицбюэль. Мужчины 23 Июля 2024 года

    Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

  • Кицбюэль. Мужчины
    •  Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) 20:30 Доминик Тим

    Доминик Тим

  • Австрия
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    Тиранте

    Аргентинский теннисист стал одним из героев прошлой недели, по итогам которой остановился в шаге от возвращения в топ-100.

    Тиранте дошел до полуфинала на турнире в шведском Бостаде. Во втором круге он одержал сенсационную победу над Андреем Рублевым (7:6, 3:6, 6:4).

    Также стоит отметить, что в четвертьфинале Тиаго остановил опытного испанского грунтовика Роберто Карбальеса-Баэну.

    Прогнозы на теннис

    В полуфинале Тиранте проиграл португальцу Нуну Боржешу, который в итоге и стал победителем турнира.

    В общем, этого аргентинца точно не стоит недооценивать.

    Тим

    Доминик тем временем последний раз сыграет на домашнем турнире. На этот раз он не проходил в основную сетку, но организаторы предоставили ему wild card.

    В прошлом году, когда еще оставалась надежда, что он хотя бы приблизится к своему прежнему уровню, Тим дошел в Кицбюэле до финала. Но его лучшим результатом здесь остается (и останется) победа в 2019 году.

    После турнира в португальском Эшториле бывшая третья ракетка мира до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.

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    На прошлой неделе Тим проиграл перуанцу Хуану-Пабло Варильясу на старте турнира в швейцарском Гштаде.

    На текущем турнире Тим, скорее всего, тоже разочарует своих поклонников.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 1.70, победу Тима букмекеры предлагают за 2.16.

    Прогноз: скорее всего, Тим снова проиграет. Возможно, у него нет проблем в плане настроя, мотивации, но игровом плане он очень далек даже от своего прошлогоднего уровня.

    Рекомендуемая ставка: победа Тиранте в двух сетах за 2.64.

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    Тиранте — Тим: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим пройти первый круг в Кицбюэле?
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