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    Рублев проиграет пятый матч подряд?

    Рублев — Уго Карабелли. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Умаге 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Уго Карабелли
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Камило Уго Карабелли во втором круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 23 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Уго Карабелли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Андрей отправился в Умаг после очередного провала. На прошлой неделе он не прошел ни одного раунда в Бостаде.

    На турнире в небольшом шведском городке российский теннисист проиграл в первом матче Тиаго Тиранте (6:7, 6:3, 4:6).

    Для Рублева это поражение стало четвертым подряд. Серия началась еще в конце мая, когда он уступил итальянцу Маттео Арнальди в третьем круге Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    Очевидно, что Рублев находится в непростом психологическом состоянии. Несмотря на то, что все советуют ему сделать паузу, какое-то время отдохнуть, он, похоже, как и раньше, планирует играть на всех турнирах.

    Уго Карабелли

    Аргентинский теннисист в первом раунде выиграл у 20-летнего хорвата Луки Миркута — 6:2, 7:5.

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    • На прошлой неделе Камило проиграл португальцу Энрике Роши на старте турнира в Бостаде — 6:4, 2:6, 2:6.

    В текущем сезоне Уго Карабелли до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP: в середине февраля он одержал победу над перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом. Дальше было поражение от Карлоса Алькараса (2:6, 5:7).

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    При этом 25-летний Уго Карабелли стал победителем двух грунтовых «челленджеров», а еще на двух он дошел до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Уго Карабелли букмекеры предлагают за 3.96.

    Прогноз: на днях Андрей дал бодрое интервью, сообщил, что с ним все в порядке и рассказал о своей полезной встрече с Маратом Сафиным. В общем, верим, что Рублев прервет неприятную серию поражений.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.00.

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    Рублев — Уго Карабелли: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет пятый матч подряд?
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