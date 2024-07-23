Рублев
Андрей отправился в Умаг после очередного провала. На прошлой неделе он не прошел ни одного раунда в Бостаде.
На турнире в небольшом шведском городке российский теннисист проиграл в первом матче Тиаго Тиранте (6:7, 6:3, 4:6).
Для Рублева это поражение стало четвертым подряд. Серия началась еще в конце мая, когда он уступил итальянцу Маттео Арнальди в третьем круге Ролан Гаррос.
Очевидно, что Рублев находится в непростом психологическом состоянии. Несмотря на то, что все советуют ему сделать паузу, какое-то время отдохнуть, он, похоже, как и раньше, планирует играть на всех турнирах.
Уго Карабелли
Аргентинский теннисист в первом раунде выиграл у 20-летнего хорвата Луки Миркута — 6:2, 7:5.
На прошлой неделе Камило проиграл португальцу Энрике Роши на старте турнира в Бостаде — 6:4, 2:6, 2:6.
В текущем сезоне Уго Карабелли до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP: в середине февраля он одержал победу над перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом. Дальше было поражение от Карлоса Алькараса (2:6, 5:7).
При этом 25-летний Уго Карабелли стал победителем двух грунтовых «челленджеров», а еще на двух он дошел до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Уго Карабелли букмекеры предлагают за 3.96.
Прогноз: на днях Андрей дал бодрое интервью, сообщил, что с ним все в порядке и рассказал о своей полезной встрече с Маратом Сафиным. В общем, верим, что Рублев прервет неприятную серию поражений.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.00.