Американцы Райли Опелка и Алекса Микельсен встретятся в полуфинале турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 20 июля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Опелка

Райли дошел до полуфинала на первом за почти два года турнире ATP.

В период с августа 2022-го по июль 2024-го американский теннисист провел лишь один матч — всё это время он восстанавливался после травм.

Но результаты Опелки на этой неделе все равно не стали большим сюрпризом. На траве он может обыгрывать соперников только благодаря своей мощнейшей подаче.

Правда, в предыдущих раундах двухметровый Опелка (рост — 211 см) выигрывал исключительно в рамках трех сетов.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале бывшая 17-я ракетка мира одержал волевую победу над Маккензи Макдональдом. Перед этим он обыграл двух французов — Констана Лестьенна и Адриана Маннарино.

Микельсен

Алекс тем временем второй год добрался в Ньюпорте до полуфинала. В прошлый раз он уступил в решающем матче Маннарино.

На текущем турнире 19-летний теннисист попал в число сеяных и стартовал сразу со втором круга.

В отличие от Опелки, Микельсен пока не проиграл ни сета. В первом матче он одержал победу над Максимом Кресси, а во втором — Александра Ковачевича. Обе встречи завершились со счетом 6:4, 6:4.

Ранее в этом сезоне Микельсен еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.19, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: в прошлом году Микельсен переиграл в Ньюпорте двух соперников с очень неприятной подачей — сначала Кресси, а потом Джона Изнера. Скорее всего, Алекс остановит и Опелку.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена + тотал геймов больше 22,5 за 2.66.