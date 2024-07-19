Надаль
Рафа в четверг порадовал не только результатом, но и игрой. Неужели мы снова увидим лучшую версию грунтового короля?
Во втором круге Надаль одержал победу над Кэмероном Норри — 6:4, 6:4.
Во втором сете 38-летний испанец проигрывал 1:4, но в итоге взял пять геймов подряд и забрал партию.
Надаль и в лучшие годы карьеры мог провалить определенный отрезок матча, но в итоге решить все вопросы благодаря эффективной игре на приеме. Именно это случилось в игре против британца.
Надаль вышел в четвертьфинал на грунте впервые с Ролан Гаррос-2022.
Навоне
Мариано тем временем четвертый раз в сезоне дошел до четвертьфинала на уровне ATP.
На этой неделе аргентинец попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче Навоне одержал уверенную победу над индийцем Сумитом Нагалом — 6:4, 6:2.
Стоит также отметить, что в начале мая Навоне взял титул на «челленджере» в Кальяри. В финале 23-летний теннисист выиграл у полуфиналиста Уимблдона-2024 Лоренцо Музетти (7:5, 6:1).
Еще одним серьезным достижением Навоне, о котором почти никто не знал до этого сезона, стал выход в финал турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Надаля в этом матче можно поставить за 1.34, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.38.
Прогноз: Рафа, конечно же, подготовится, получит всю информацию о том, как играет этот аргентинец. Но все равно его могут ждать сюрпризы — не самые приятные. Не факт, что на этот раз Надаль порадует своих болельщиков. Навоне действительно способен удивить грунтового короля.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.