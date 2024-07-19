Испанец Рафаэль Надаль сыграет против аргентинца Мариано Навоне в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Надаль — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Надаль

Рафа в четверг порадовал не только результатом, но и игрой. Неужели мы снова увидим лучшую версию грунтового короля?

Во втором круге Надаль одержал победу над Кэмероном Норри — 6:4, 6:4.

Во втором сете 38-летний испанец проигрывал 1:4, но в итоге взял пять геймов подряд и забрал партию.

Надаль и в лучшие годы карьеры мог провалить определенный отрезок матча, но в итоге решить все вопросы благодаря эффективной игре на приеме. Именно это случилось в игре против британца.

Прогнозы на теннис

Надаль вышел в четвертьфинал на грунте впервые с Ролан Гаррос-2022.

Навоне

Мариано тем временем четвертый раз в сезоне дошел до четвертьфинала на уровне ATP.

На этой неделе аргентинец попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче Навоне одержал уверенную победу над индийцем Сумитом Нагалом — 6:4, 6:2.

Стоит также отметить, что в начале мая Навоне взял титул на «челленджере» в Кальяри. В финале 23-летний теннисист выиграл у полуфиналиста Уимблдона-2024 Лоренцо Музетти (7:5, 6:1).

Еще одним серьезным достижением Навоне, о котором почти никто не знал до этого сезона, стал выход в финал турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Надаля в этом матче можно поставить за 1.34, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.38.

Прогноз: Рафа, конечно же, подготовится, получит всю информацию о том, как играет этот аргентинец. Но все равно его могут ждать сюрпризы — не самые приятные. Не факт, что на этот раз Надаль порадует своих болельщиков. Навоне действительно способен удивить грунтового короля.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.