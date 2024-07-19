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    Мухова спокойно разберется с австралийкой?

    Шарма — Мухова. Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч в Палермо 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шарма — Мухова
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    Каролина Мухова
    Австралийка Астра Шарма и чешка Каролина Мухова встретятся в четвертьфинале турнира в Палермо. Матч пройдет 19 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шарма — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Палермо. Женщины 19 Июля 2024 года

    Астра Шарма

  • Австралия
    •  Астра Шарма 15:00 Каролина Мухова

    Каролина Мухова

  • Чехия
    •

    Астра Шарма

    Когда только турнир в Палермо начинался, то никто не мог предположить, что в восьмерке сильнейших все увидят Астру Шарму.

    Теннисистка из Австралии провела отличную работу по совершенствованию игры на грунте и прошла двух таких непростых соперниц, как Блинкова и Томлянович.

    Матч против более титулованной соотечественницы так и вовсе ожидался с интересом, но, хоть и продлился три сета, но в решающей партии вообще не получилось борьбы.

    С Муховой будет предельно тяжело, но австралийка сделает все возможное, чтобы осложнить жизнь чешке.

    Каролина Мухова

    Перед стартом на этом турнире у Муховой был не самый простой отрезок, который вместил в себя и несколько весьма убедительных матчей и снятие с матча против Киз на «Уимблдоне».

    Прогнозы на теннис

    Опыта у чешки хоть отбавляй. Но если есть проблемы с физическим состоянием, то проходить по дистанции даже не самого сильного соревнования предельно тяжело.

    Это подтвердилось в первой игре на турнире в Палермо против немки Нохи Акуге, где игра затянулась на три сета, и до последнего момента времени не было понятно, сможет дли себе забрать победу Каролина

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    В матче против Шармы фаворитка игры должна принять к сведению ошибки прошлого поединка и выдать куда более содержательную встречу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шармы — 2.90, победа Муховой — 1.42.

    Прогноз: Хочется верить, что Мухова сможет добыть убедительную победу

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.66

    Альтернативный прогноз: Чешка будет иметь преимущество на протяжении всего матча

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.18

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    Шарма — Мухова: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Мухова спокойно разберется с австралийкой?
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