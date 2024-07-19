Астра Шарма
Каролина Мухова
Астра Шарма
Когда только турнир в Палермо начинался, то никто не мог предположить, что в восьмерке сильнейших все увидят Астру Шарму.
Теннисистка из Австралии провела отличную работу по совершенствованию игры на грунте и прошла двух таких непростых соперниц, как Блинкова и Томлянович.
Матч против более титулованной соотечественницы так и вовсе ожидался с интересом, но, хоть и продлился три сета, но в решающей партии вообще не получилось борьбы.
С Муховой будет предельно тяжело, но австралийка сделает все возможное, чтобы осложнить жизнь чешке.
Каролина Мухова
Перед стартом на этом турнире у Муховой был не самый простой отрезок, который вместил в себя и несколько весьма убедительных матчей и снятие с матча против Киз на «Уимблдоне».
Опыта у чешки хоть отбавляй. Но если есть проблемы с физическим состоянием, то проходить по дистанции даже не самого сильного соревнования предельно тяжело.
Это подтвердилось в первой игре на турнире в Палермо против немки Нохи Акуге, где игра затянулась на три сета, и до последнего момента времени не было понятно, сможет дли себе забрать победу Каролина
В матче против Шармы фаворитка игры должна принять к сведению ошибки прошлого поединка и выдать куда более содержательную встречу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шармы — 2.90, победа Муховой — 1.42.
Прогноз: Хочется верить, что Мухова сможет добыть убедительную победу
- 2.32Фис — Руне: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.40Аванесян — Шмидлова: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 1.74Шрамкова — Лис: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
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Ставка: Ф2 (-3) за 1.66
Альтернативный прогноз: Чешка будет иметь преимущество на протяжении всего матча
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.18