Австралийка Астра Шарма и чешка Каролина Мухова встретятся в четвертьфинале турнира в Палермо. Матч пройдет 19 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шарма — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Астра Шарма

Когда только турнир в Палермо начинался, то никто не мог предположить, что в восьмерке сильнейших все увидят Астру Шарму.

Теннисистка из Австралии провела отличную работу по совершенствованию игры на грунте и прошла двух таких непростых соперниц, как Блинкова и Томлянович.

Матч против более титулованной соотечественницы так и вовсе ожидался с интересом, но, хоть и продлился три сета, но в решающей партии вообще не получилось борьбы.

С Муховой будет предельно тяжело, но австралийка сделает все возможное, чтобы осложнить жизнь чешке.

Каролина Мухова

Перед стартом на этом турнире у Муховой был не самый простой отрезок, который вместил в себя и несколько весьма убедительных матчей и снятие с матча против Киз на «Уимблдоне».

Прогнозы на теннис

Опыта у чешки хоть отбавляй. Но если есть проблемы с физическим состоянием, то проходить по дистанции даже не самого сильного соревнования предельно тяжело.

Это подтвердилось в первой игре на турнире в Палермо против немки Нохи Акуге, где игра затянулась на три сета, и до последнего момента времени не было понятно, сможет дли себе забрать победу Каролина

В матче против Шармы фаворитка игры должна принять к сведению ошибки прошлого поединка и выдать куда более содержательную встречу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шармы — 2.90, победа Муховой — 1.42.

Прогноз: Хочется верить, что Мухова сможет добыть убедительную победу

Ставка: Ф2 (-3) за 1.66

Альтернативный прогноз: Чешка будет иметь преимущество на протяжении всего матча

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.18