Датчанин Хольгер Руне сыграет против аргентинца Марко Трунжеллити во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 18 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Трунжеллити — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Трунжеллити

В первом круге аргентинский теннисист встречался с Себастьяном Офнером, который не смог доиграть матч из-за травмы

Правда, тут стоит отметить, что австриец снялся при счете 6:1, 4:3 в пользу соперника.

Трунжеллити второй раз в сезоне прошел раунд на турнире ATP 500. В апреле он выиграл два матча в основной сетке соревнований в Барселоне.

В столице Каталонии главным событием для 34-летнего Трунжеллити стала победа над чилийцем Николасом Харри.

Прогнозы на теннис

Также в активе 151-й ракетки мира несколько неплохих результатов на «челленджерах». В Кигали (столица Руанды) Трунжеллити сначала дошел до финала, а потом взял титул.

Руне

Хольгер в первом раунде одержал уверенную победу над Фабианом Марожаном — 6:4, 6:4.

Датчанин хорошо сыграл на подаче, так и не позволив венгру взять на приеме хотя бы гейм.

На первой подаче Руне забрал 89 процентов очков (32 из 36). Для грунта это очень солидный показатель.

В общем, Руне, похоже, неплохо подготовился к турниру в Гамбурге. Вполне вероятно, что на этой неделе он поборется за первый титул в сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Трунжеллити в этом матче можно поставить за 5.45, победу Руне букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: Хольгер обыгрывал Трунжеллити еще в то время, когда о нем почти никто не слышал. Сейчас интрига практически отсутствует. Скорее всего, датчанин спокойно выйдет в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов меньше 21,5 за 1.88.