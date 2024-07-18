Марко Трунгеллити
Holger Rune
Трунжеллити
В первом круге аргентинский теннисист встречался с Себастьяном Офнером, который не смог доиграть матч из-за травмы
Правда, тут стоит отметить, что австриец снялся при счете 6:1, 4:3 в пользу соперника.
Трунжеллити второй раз в сезоне прошел раунд на турнире ATP 500. В апреле он выиграл два матча в основной сетке соревнований в Барселоне.
В столице Каталонии главным событием для 34-летнего Трунжеллити стала победа над чилийцем Николасом Харри.
Также в активе 151-й ракетки мира несколько неплохих результатов на «челленджерах». В Кигали (столица Руанды) Трунжеллити сначала дошел до финала, а потом взял титул.
Руне
Хольгер в первом раунде одержал уверенную победу над Фабианом Марожаном — 6:4, 6:4.
Датчанин хорошо сыграл на подаче, так и не позволив венгру взять на приеме хотя бы гейм.
На первой подаче Руне забрал 89 процентов очков (32 из 36). Для грунта это очень солидный показатель.
В общем, Руне, похоже, неплохо подготовился к турниру в Гамбурге. Вполне вероятно, что на этой неделе он поборется за первый титул в сезоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Трунжеллити в этом матче можно поставить за 5.45, победу Руне букмекеры предлагают за 1.15.
Прогноз: Хольгер обыгрывал Трунжеллити еще в то время, когда о нем почти никто не слышал. Сейчас интрига практически отсутствует. Скорее всего, датчанин спокойно выйдет в четвертьфинал.
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Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов меньше 21,5 за 1.88.