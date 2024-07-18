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    У Руне будут проблемы в матче против 151-й ракетки мира?

    Трунжеллити — Руне. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гамбурге 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Трунжеллити — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против аргентинца Марко Трунжеллити во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 18 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Трунжеллити — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 18 Июля 2024 года

    Марко Трунгеллити

  • Аргентина
    •  Марко Трунгеллити 16:00 Holger Rune

    Holger Rune

  • Гамбург. Мужчины
    •

    Трунжеллити

    В первом круге аргентинский теннисист встречался с Себастьяном Офнером, который не смог доиграть матч из-за травмы

    Правда, тут стоит отметить, что австриец снялся при счете 6:1, 4:3 в пользу соперника.

    Трунжеллити второй раз в сезоне прошел раунд на турнире ATP 500. В апреле он выиграл два матча в основной сетке соревнований в Барселоне.

    В столице Каталонии главным событием для 34-летнего Трунжеллити стала победа над чилийцем Николасом Харри.

    Прогнозы на теннис

    Также в активе 151-й ракетки мира несколько неплохих результатов на «челленджерах». В Кигали (столица Руанды) Трунжеллити сначала дошел до финала, а потом взял титул.

    Руне

    Хольгер в первом раунде одержал уверенную победу над Фабианом Марожаном — 6:4, 6:4.

    Датчанин хорошо сыграл на подаче, так и не позволив венгру взять на приеме хотя бы гейм.

    На первой подаче Руне забрал 89 процентов очков (32 из 36). Для грунта это очень солидный показатель.

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    В общем, Руне, похоже, неплохо подготовился к турниру в Гамбурге. Вполне вероятно, что на этой неделе он поборется за первый титул в сезоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Трунжеллити в этом матче можно поставить за 5.45, победу Руне букмекеры предлагают за 1.15.

    Прогноз: Хольгер обыгрывал Трунжеллити еще в то время, когда о нем почти никто не слышал. Сейчас интрига практически отсутствует. Скорее всего, датчанин спокойно выйдет в четвертьфинал.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов меньше 21,5 за 1.88.

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    Трунжеллити — Руне: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на теннис. У Руне будут проблемы в матче против 151-й ракетки мира?
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