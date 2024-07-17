Россиянка Элина Аванесян и испанка Ребека Машарова встретятся во втором круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 17 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Машарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Элина Аванесян

Прогресс в игре Аванесян немного замедлился, но она все равно движется в восходящем направлении.

Несмотря на то, что на траве толком и не удалось продемонстрировать свой лучший теннис, но заряженность на борьбу присутствуют в каждой игре.

В первом круге соревнований в Венгрии Элине противостояла полька Магдалена Френх, которую никак нельзя отнести к проходным соперницам. Победу россиянка одержала, но она ей далась совсем непросто.

Предстоящий матч против Машаровой ожидается куда более простым, но расслабляться Элине не стоит.

Ребека Машарова

За несколько последних месяцев Машарова нисколько не прибавила в качестве тенниса и по большом счету играет, как получится.

Прогнозы на теннис

В первом круге венгерского турнира ей выпало играть против местной молодой теннисистки Шабанин, и никаких проблем с добычей победы у неё не возникло.

Когда только попадается по сетке сравнимая по силам соперница, то у испанки возникают большие сложности по всем фронтам.

В предстоящем поединке Аванесян намного сильнее своей соперницы, поэтому пройти по дистанции дальше Ребеке может помочь только чудо.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.51, победа Машаровой — 2.59.

Прогноз: Аванесян не позволит испанке ничего в предстоящей игре

Ставка: Ф1 (-3) за 1.82

Альтернативный прогноз: Элина оформит победу максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.16