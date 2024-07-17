ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Аргентины Закат поколения Месси. Аргентина закрепила место в истории триумфом на Кубке Америки Сборная ИспанииЗаслуженный триумф. Победа Испании на Евро-2024 — это только начало Ламин ЯмальОт Ямаля и сборной Грузии до Роналду и Мбаппе. Главные герои и неудачники Евро-2024
  • 23:40
    • Мората заявил, что продолжит карьеру в «Милане»
  • 21:29
    • Источник: Миранчук согласился на переход в «Атланту»
  • 21:05
    • В переговорах «Зенита» и «Бешикташа» по поводу трансфера Фернандеша возникли проблемы
  • 19:32
    • Bild: Азмун отстранен от работы с «Байером»
  • 18:52
    • Кевин Пина продлил контракт с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Аванесян продолжит победную поступь?

    Аванесян — Машарова. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч в Будапеште 17 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Элина Аванесян
    Прогноз и ставки на Аванесян — Машарова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Аванесян
    Россиянка Элина Аванесян и испанка Ребека Машарова встретятся во втором круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 17 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Машарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Элина Аванесян

    Прогресс в игре Аванесян немного замедлился, но она все равно движется в восходящем направлении.

    Несмотря на то, что на траве толком и не удалось продемонстрировать свой лучший теннис, но заряженность на борьбу присутствуют в каждой игре.

    В первом круге соревнований в Венгрии Элине противостояла полька Магдалена Френх, которую никак нельзя отнести к проходным соперницам. Победу россиянка одержала, но она ей далась совсем непросто.

    Предстоящий матч против Машаровой ожидается куда более простым, но расслабляться Элине не стоит.

    Ребека Машарова

    За несколько последних месяцев Машарова нисколько не прибавила в качестве тенниса и по большом счету играет, как получится.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге венгерского турнира ей выпало играть против местной молодой теннисистки Шабанин, и никаких проблем с добычей победы у неё не возникло.

    Когда только попадается по сетке сравнимая по силам соперница, то у испанки возникают большие сложности по всем фронтам.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В предстоящем поединке Аванесян намного сильнее своей соперницы, поэтому пройти по дистанции дальше Ребеке может помочь только чудо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.51, победа Машаровой — 2.59.

    Прогноз: Аванесян не позволит испанке ничего в предстоящей игре

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.82

    Альтернативный прогноз: Элина оформит победу максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.16

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Накашима — Нава
  • Теннис
  • 16/07/2024 в 23:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Уачипато — Расинг Монтевидео
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Коринтианс — Крисиума
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Барселона Гуаякиль — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Росарио Сентраль — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Тимофеева — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Варильяс — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монтейро — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дардери — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ульсан Хендэ — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Евсеев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноха Акуге — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аванесян — Машарова: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на теннис. Аванесян продолжит победную поступь?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры