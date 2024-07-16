Мотидзуки
Вопреки ожиданиям, Синтаро пока не удалось дебютировать топ-100, ну или хотя бы максимально приблизиться к этому.
Очередную неделю представитель Страны восходящего солнца начал в статусе 156-й ракетки мира.
Мотидзуки неудачно провел предыдущие турниры на траве, но все равно решил сыграть и в Ньюпорте.
На Уимблдоне 21-летний Мотидзуки проиграл на старте квалификации французу Юго Гастону. Н «челленджерах» в Илкли и Ноттингеме он тоже не выиграл ни одного матча.
Исключением стал лишь турнир в Сербитоне, на котором Синтаро дошел до четвертьфинала.
Риндеркнеш
Артур тем временем прошел один раунд на Уимблдоне, выиграв у бывшей четвертой ракетки мира Кея Нисикори.
Дальше было поражение от Тейлора Фрица. Француз конкретно разозлил соперника еще до матча, назвав того нытиком. Это явно было лишнее — американец не оставил без внимания такие высказывания.
В июне Риндеркнеш выиграл один матч в Штутгарте, уступил на старте турнира в Истборне и не прошел квалификацию в Лондоне.
В текущем сезоне Риндеркнеш выиграл больше одного матча только на одном турнире ATP — на грунте в Лионе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мотидзуки в этом матче можно поставить за 2.80, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: скорее всего, вспыльчивый француз выиграет, но вполне вероятно, что японец переведет игру в третий сет.
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Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.