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    Риндеркнеш продлит серию поражений Мотидзуки?

    Мотидзуки — Риндеркнеш. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Ньюпорте 16 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мотидзуки — Риндеркнеш
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    Артур Риндеркнеш
    Француз Артур Риндеркнеш сыграет против японца Синтаро Мотидзуки в первом круге травяного турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 16 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мотидзуки — Риндеркнеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мотидзуки

    Вопреки ожиданиям, Синтаро пока не удалось дебютировать топ-100, ну или хотя бы максимально приблизиться к этому.

    Очередную неделю представитель Страны восходящего солнца начал в статусе 156-й ракетки мира.

    Мотидзуки неудачно провел предыдущие турниры на траве, но все равно решил сыграть и в Ньюпорте.

    На Уимблдоне 21-летний Мотидзуки проиграл на старте квалификации французу Юго Гастону. Н «челленджерах» в Илкли и Ноттингеме он тоже не выиграл ни одного матча.

    Прогнозы на теннис

    Исключением стал лишь турнир в Сербитоне, на котором Синтаро дошел до четвертьфинала.

    Риндеркнеш

    Артур тем временем прошел один раунд на Уимблдоне, выиграв у бывшей четвертой ракетки мира Кея Нисикори.

    Дальше было поражение от Тейлора Фрица. Француз конкретно разозлил соперника еще до матча, назвав того нытиком. Это явно было лишнее — американец не оставил без внимания такие высказывания.

    В июне Риндеркнеш выиграл один матч в Штутгарте, уступил на старте турнира в Истборне и не прошел квалификацию в Лондоне.

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    В текущем сезоне Риндеркнеш выиграл больше одного матча только на одном турнире ATP — на грунте в Лионе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мотидзуки в этом матче можно поставить за 2.80, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: скорее всего, вспыльчивый француз выиграет, но вполне вероятно, что японец переведет игру в третий сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.

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    Мотидзуки — Риндеркнеш: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Риндеркнеш продлит серию поражений Мотидзуки?
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