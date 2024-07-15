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    Сафиуллин легко пройдет первый круг в Бостдаде?

    Карбальес- Баэна — Сафиуллин. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Бостаде 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карбальес- Баэна — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес- Баэна — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карбальес- Баэна

    Испанский теннисист на минувшей неделе стал победителем грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге.

    В финале Карбальес- Баэна разгромил нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 6:1, 6:3.

    При этом и в остальных раундах у него были не самые простые соперники — Рудольф Моллекер, Лукаш Клейн, Кристиан Гарин и Пьер-Юг Эрбер.

    Прогнозы на теннис

    Карбальес- Баэна не играл в Бостаде в двух предыдущих сезонах. Но, например, в 2021-м он дошел здесь до полуфинала.

    Сафиуллин

    Роман, как и ожидалось, не смог защитить прошлогодний четвертьфинал на Уимблдоне, но его выступление все равно стало приятным сюрпризом.

    На фоне ужасных весенних результатов Сафиуллин дошел на британском мэйджоре до третьего круга.

    Это был всего лишь второй случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд на уровне ATP.

    В Лондоне россиянин выиграл у Франсиско Серундоло и Томаша Махача, после чего уступил Артуру Фису, несмотря на то, что вел 2-1 по сетам.

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    Возможно, после Уимблдона Сафиуллину будет полегче в психологическом плане.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса- Баэну в этом матче можно поставить за 1.77, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: Роман не так часто играет на грунте, как его соперник, но это не значит, что здесь все очевидно в плане исхода. В прошлом году россиянин выиграл по два матча на «тысячниках» в Мадриде и Риме, о чем тоже не стоит забывать. Считаем, что испанцу будет нелегко в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.06.

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    Карбальес- Баэна — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин легко пройдет первый круг в Бостдаде?
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