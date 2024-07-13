Готова ли Крейчикова завоевать титул на Уимблдоне?

Чешка Барбора Крейчикова и итальянка Жасмин Паолини встретятся в финале Уимблдона. Матч пройдёт 13 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крейчикова — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Крейчикова

Барбора Крейчикова вышла в финал Уимблдона после волевой победы над Еленой Рыбакиной из Казахстана (3:6, 6:3, 6:4). На корте соперницы провели 2 часа и 7 минуты игрового времени.

По ходу поединка Крейчикова 8 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта.

Крейчикова стала пятой представительницей из Чехии, которой удалось пробиться в финал «мэйджора» в Лондоне. До этого в главный матч Уимблдона добирались Яна Новотная (чемпионка-1998, финалистка 1993, 1997), Петра Квитова (чемпионка-2011 и 2014), Каролина Плишкова (финалистка-2021) и Маркета Вондроушова (чемпионка-2023).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Барбора Крейчикова занимает 32 место.

Паолини

Жасмин Паолини и Донна Векич провели самый длинный женский полуфинал в истории Уимблдона. На теннисном корте итальянская и хорватская теннисистки провели 2 часа и 51 минуту игрового времени.

Прежний рекорд принадлежал Серене Уильямс и Елене Дементьевой. В 2009-м году они провели на корте 2 часа и 49 минут.

Вернёмся в наши дни, итак, Паолини смогла переиграть Векич со счётом 2:1, проигрывая по ходу поединка (2:6, 6:4, 7:6). Для Жасмин Паолини — это будет первый финал Уимблдона.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Жасмин Паолини занимает 5 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: Жасмин Паолини может подойти к матче в измотанном состоянии после тяжёлого полуфинал. Так что своим шансом может воспользоваться чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Мы остановим наш выбор на победе теннисистки из Чехии.

Рекомендуемая ставка: Фора Крейчиковой (-2.5) с коэффициентом 2.00.