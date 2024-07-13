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    Готова ли Крейчикова завоевать титул на Уимблдоне?

    Крейчикова — Паолини. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч, Уимблдон, 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Крейчикова — Паолини
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    Барбора Крейчикова
    Чешка Барбора Крейчикова и итальянка Жасмин Паолини встретятся в финале Уимблдона. Матч пройдёт 13 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крейчикова — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Крейчикова

    Барбора Крейчикова вышла в финал Уимблдона после волевой победы над Еленой Рыбакиной из Казахстана (3:6, 6:3, 6:4). На корте соперницы провели 2 часа и 7 минуты игрового времени.

    По ходу поединка Крейчикова 8 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта.

    Крейчикова стала пятой представительницей из Чехии, которой удалось пробиться в финал «мэйджора» в Лондоне. До этого в главный матч Уимблдона добирались Яна Новотная (чемпионка-1998, финалистка 1993, 1997), Петра Квитова (чемпионка-2011 и 2014), Каролина Плишкова (финалистка-2021) и Маркета Вондроушова (чемпионка-2023).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Барбора Крейчикова занимает 32 место.

    Паолини

    Жасмин Паолини и Донна Векич провели самый длинный женский полуфинал в истории Уимблдона. На теннисном корте итальянская и хорватская теннисистки провели 2 часа и 51 минуту игрового времени.

    Прежний рекорд принадлежал Серене Уильямс и Елене Дементьевой. В 2009-м году они провели на корте 2 часа и 49 минут.

  • Рыбакина уступила Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024
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    • Вернёмся в наши дни, итак, Паолини смогла переиграть Векич со счётом 2:1, проигрывая по ходу поединка (2:6, 6:4, 7:6). Для Жасмин Паолини — это будет первый финал Уимблдона.

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Жасмин Паолини занимает 5 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.22.

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    Прогноз: Жасмин Паолини может подойти к матче в измотанном состоянии после тяжёлого полуфинал. Так что своим шансом может воспользоваться чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Мы остановим наш выбор на победе теннисистки из Чехии.

    Рекомендуемая ставка: Фора Крейчиковой (-2.5) с коэффициентом 2.00.

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    Крейчикова — Паолини: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на теннис. Готова ли Крейчикова завоевать титул на Уимблдоне?
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