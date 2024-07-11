Рыбакина уступила Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024

в полуфинале Уимблдона-2024 не смогла пройти чешку

Представительница Казахстана уступила ей в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Игра длилась 2 часа 7 минут. За это время Крейчикова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

В активе Рыбакиной семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В решающем матче турнира Крейчикова сразится с итальянкой Жасмин Паолини, которая победила раньше хорватку Донну Векич.