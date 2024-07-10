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    Свитолина снесет Рыбакину с корта?

    Рыбакина — Свитолина. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Уимблдон 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 10 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Свитолина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рыбакина

    Елена третий год подряд дошла на британском мэйджоре до четвертьфинала. В 2022-м она стала чемпионкой Уимблдона.

    На текущем турнире Рыбакина с недавних пор главный фаворит. Две ее основные конкурентки уже покинули Лондон — Арина Соболенко не смогла выступить из-за травмы, а Ига Свентек уступила в третьем раунде Юлии Путинцевой.

    В первом круге Рыбакина выиграла у румынки Елены Габриэлы Рузе, а во втором — у немки Лауры Зигемунд.

    В третьем раунде четвертая ракетка мира разгромила Каролину Возняцки — 6:0, 6:1. Ранее она ни разу не выигрывала с такой разницей в счете на турнире «Большого шлема».

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Следующей Рыбакиной в 1/8 финала стала Анна Калинская, которая не смогла доиграть матч из-за травмы. Россиянка снялась при счете 6:3, 3:0 в пользу Елены.

    Свитолина

    Элина второй год подряд дошла на Уимблдоне до четвертьфинала.

    Но лучшим результатом украинки на британском мэйджоре пока остается выход в полуфинал в 2019 году.

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    • В четвертом круге Свитолина разгромила китаянку Синьюй Ван — 6:2, 6:1.

    Представительница Поднебесной оказалась не готова к тому, что соперница покажет столь высокий уровень тенниса.

    Впрочем, игра Свитолиной не стала сюрпризом — в третьем раунде она остановила Онс Жабер (6:1, 7:6), финалистку двух предыдущих розыгрышей Уимблдона.

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    В начале турнира Элина выиграла у польки Магды Линетт и немки Юле Нимайер.

    Ранее в текущем сезоне Свитолина еще ни разу не выигрывала больше четырех матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 3.22.

    Прогноз: главной проблемой Елены в этом матче станет настрой соперницы. Элина играет чересчур эмоционально, а сейчас она еще и в отличной форме, о чем свидетельствует ее мощнейшая игра против Жабер и Ван. У Рыбакиной будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: Свитолина возьмет хотя бы сет за 1.88.

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