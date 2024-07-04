Свентек сыграет более уверенно, чем пару дней назад?

Полька Ига Свентек и хорватка Петра Мартич встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Мартич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Игра Свентек

Когда «Уимблдон» только начинался, то одним из главных вопросов была оценка возможностей Свентек на этом турнире.

На траве она не так эффективна, как на грунте, но все равно готова решать самые серьезные задачи.

Удивительно, но в первом матче на турнире против американки Кенин поклонникам польки пришлось понервничать, поскольку она отдала сопернице целых семь геймов за матч.

Разминка получилась более, чем боевой, а в поединке против Мартич уже можно крушить соперницу без вариантов

Петра Мартич

В последние месяцы игровая активность Мартич заметно снизилась, но это не значит, что хорватка разучилась играть в теннис.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Она даже в 33 года умеет держать сумасшедший темп, позволяющей ей играть с теннисистками на пять или десять лет моложе.

В первом круге ей пришлось помучиться с британкой Джонс, которая в последние недели совершает настоящий прорыв в плане игры.

Со Свентек нужно играть просто за престиж и демонстрировать на корте свои лучшие качества игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.02, победа Мартич — 16.00.

Прогноз: Польская теннисистка не позволит хорватке делать на корте ничего

Ставка: Ф1 (-7) за 2.03

Альтернативный прогноз: Матч продлится минимальное количество времени

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.24