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    Павлюченкова выйдет в третий круг Уимблдона?

    Чжу Линь — Павлюченкова. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч, Уимблдон, 3 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чжу Линь — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова и китаянка Чжу Линь встретятся во втором круге Уимблдона. Матч пройдёт 3 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжу Линь — Павлюченкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2024 года

    Чжу Линь

  • Китай
    •  Чжу Линь 16:30 Анастасия Павлюченкова

    Анастасия Павлюченкова

  • Россия
    •

    Чжу Линь

    Чжу Линь не встретила серьзного сопротивления со стороны румынки Ирины Бегу в первом круге Уимблдона. В двух сетах противостояния китайская теннисистка отдала всего 4 гейма сопернице (6:0, 6:4).

    На траве в этом сезоне Чжу Линь пока дальше второго круга ещё не проходила, например в Бирмингеме спортсменка из Китая провела всего два матча, выиграв у румынки Сораны Кырстя (7:6, 6:2) и проиграв австралийке Айле Томлянович (7:6, 1:6, 4:6).

    В травяном покрытии в Ноттингеме Чжу Линь проиграла в первом же раунде итальянке Лукреции Стефанини (6:7, 6:3, 5:7).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Чжу Линь занимает 61 место.

    Павлюченкова

    Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге Уимблдона. Российская теннисистка выбила из турнира ТейлорТаунсенд из США из (7:6, 6:1). Соперницы провели на корте 1 час и 34 минуты игрового времени.

    В стартовой встрече «мэйджора» Павлюченкова один раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку.

    До старта на турнире «Большого шлема» Анастасия Павлюченкова играла на корте в британском Истбурне, где не смогла пройти первую стадию. В стартовом поединке Павлюченкова уступила полячке Магде Линетт (6:1, 6:7, 4:6).

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    • Анастасия Павлюченкова занимает 28 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.39, победу Чжу Линь букмекеры предлагают за 3.02.

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    Прогноз: Анастасия Павлюченкова будет классом выше, нежели её соперница Чжу Линь. К тому, же как показывает практика, китайская теннисистка редко проходит дальше второго круга. Наш выбор — победа Павлюченковой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Павлюченковой (-4.5) с коэффициентом 2.12.

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    Чжу Линь — Павлюченкова: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова выйдет в третий круг Уимблдона?
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