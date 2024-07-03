Павлюченкова выйдет в третий круг Уимблдона?

Россиянка Анастасия Павлюченкова и китаянка Чжу Линь встретятся во втором круге Уимблдона. Матч пройдёт 3 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжу Линь — Павлюченкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжу Линь

Чжу Линь не встретила серьзного сопротивления со стороны румынки Ирины Бегу в первом круге Уимблдона. В двух сетах противостояния китайская теннисистка отдала всего 4 гейма сопернице (6:0, 6:4).

На траве в этом сезоне Чжу Линь пока дальше второго круга ещё не проходила, например в Бирмингеме спортсменка из Китая провела всего два матча, выиграв у румынки Сораны Кырстя (7:6, 6:2) и проиграв австралийке Айле Томлянович (7:6, 1:6, 4:6).

В травяном покрытии в Ноттингеме Чжу Линь проиграла в первом же раунде итальянке Лукреции Стефанини (6:7, 6:3, 5:7).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Чжу Линь занимает 61 место.

Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге Уимблдона. Российская теннисистка выбила из турнира ТейлорТаунсенд из США из (7:6, 6:1). Соперницы провели на корте 1 час и 34 минуты игрового времени.

В стартовой встрече «мэйджора» Павлюченкова один раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку.

До старта на турнире «Большого шлема» Анастасия Павлюченкова играла на корте в британском Истбурне, где не смогла пройти первую стадию. В стартовом поединке Павлюченкова уступила полячке Магде Линетт (6:1, 6:7, 4:6).

Анастасия Павлюченкова занимает 28 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.39, победу Чжу Линь букмекеры предлагают за 3.02.

Прогноз: Анастасия Павлюченкова будет классом выше, нежели её соперница Чжу Линь. К тому, же как показывает практика, китайская теннисистка редко проходит дальше второго круга. Наш выбор — победа Павлюченковой.

Рекомендуемая ставка: Фора Павлюченковой (-4.5) с коэффициентом 2.12.