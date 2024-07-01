Россиянка Екатерина Александрова и британка Эмма Радукану встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Радукану, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина Александрова входит в тройку сильнейших теннисисток на траве, сообщает всемирная теннисная ассоциация. Выше расположились Онс Жабер из Туниса и Маркета Вондроушова из Чехии.

Российская теннисистка уже провела три турнира на травяном покрытии в этом сезоне. Дальше второго круга Александрова не смогла пройти на соревнованиях в Бад Хомбурге и Берлине.

Лучшего результата Александрова добилась в Хертогенбосе, добравшись до полуфинала. На этой стадии Екатерина уступила соотечественнице Людмиле Самсоновой (3:6, 7:6, 1:6).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Екатерина Александрова занимает в рейтинге WTA 22 место.

Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану остановилась на четвертьфинальной стадии домашнего турнира в Истбурне, уступив будущей чемпионке Дарье Касаткиной из России (2:6, 2:6).

Чемпионка US Open-2021 Радукану получила от организаторов Wild Card, чтобы теннисистка смогла выступить на Уимблдоне.

Сама спортсменка считает, что не сможет пройти Екатерину Александрову на Уимблдоне, так как является аутсайдером пары.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Эмма Радукану занимает 168 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.77, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: Эмма Радукану хоть и ниже по рейтингу WTA, но вполне может дать бой Екатерине Александровой. Чтобы не рисковать можно сыграть на тотале матча, есть вероятность, что соперницам хватит двух сетов, чтобы определить победительницу пары.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов меньше 22 с коэффициентом 1.89.