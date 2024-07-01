Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Алекса Болта в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Болт — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Болт

Алекс пробился в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.

В отборе австралийский теннисист выиграл у Николаса Кикера, Рудольфа Меллекера и Леандро Риди.

Интересно, что в этом сезоне Болт сыграл на траве уже 18 матчей. Правда, половну из них он провел на «фьючерсах» еще в марте.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Болт занимает 234-е место в рейтинге ATP. Его лучшим результатом на Уимблдоне пока остается выход во второй круг в 2021 году.

Рууд

Каспер, как и в прошлом году, не играл на турнирах перед Уимблдоном.

Норвежец в очередной раз дал понять, что у него нет никаких желания выступать на траве: «Это очень интересное покрытие, и я уже немного о нем шутил, но я считаю, что на нем очень интересно играть, потому что оно совсем другое. Оно бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для моей игры».

На Уимблдоне-2023 Рууд проиграл во втором круге британцу Лиаму Броади (4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6).

В 2022-м Рууд тоже не смог пройти второй раунд на британском мэйджоре, уступив французу Юго Эмберу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Болта в этом матче можно поставить за 4.20, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: вряд ли австралиец устроит сенсацию, но вполне вероятно, что как минимум сет он возьмет. В отличие от харда и грунта, на траве Каспер, кажется, вообще не напрягается.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.