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    Рууд проиграет 234-й ракетке мира?

    Болт — Рууд. Ставка и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Болт — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Алекса Болта в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Болт — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Болт

    Алекс пробился в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.

    В отборе австралийский теннисист выиграл у Николаса Кикера, Рудольфа Меллекера и Леандро Риди.

    Интересно, что в этом сезоне Болт сыграл на траве уже 18 матчей. Правда, половну из них он провел на «фьючерсах» еще в марте.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Болт занимает 234-е место в рейтинге ATP. Его лучшим результатом на Уимблдоне пока остается выход во второй круг в 2021 году.

    Рууд

    Каспер, как и в прошлом году, не играл на турнирах перед Уимблдоном.

    Норвежец в очередной раз дал понять, что у него нет никаких желания выступать на траве: «Это очень интересное покрытие, и я уже немного о нем шутил, но я считаю, что на нем очень интересно играть, потому что оно совсем другое. Оно бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для моей игры».

    На Уимблдоне-2023 Рууд проиграл во втором круге британцу Лиаму Броади (4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6).

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    В 2022-м Рууд тоже не смог пройти второй раунд на британском мэйджоре, уступив французу Юго Эмберу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Болта в этом матче можно поставить за 4.20, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.23.

    Прогноз: вряд ли австралиец устроит сенсацию, но вполне вероятно, что как минимум сет он возьмет. В отличие от харда и грунта, на траве Каспер, кажется, вообще не напрягается.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.

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    Болт — Рууд: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Рууд проиграет 234-й ракетке мира?
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