Берреттини
Маттео специально пропустил грунтовую часть сезона, чтобы набрать форму к турнирам на траве.
В принципе, можно сказать, что итальянец, похоже, не прогадал, учитывая его недавние результаты.
В середине июня Берреттини дошел до финала в Штутгарте. В решающем матче бывшая шестая ракетка мира проиграл Джеку Дрейперу. Если что, это не сенсация, британца можно назвать скрытым фаворитом Уимблдона.
На турнире в Галле Берреттини уступил во втором круге американцу Маркосу Гирону (6:3, 4:6, 3:6).
В 2021 году Маттео дошел на Уимблдоне до финала.
Фучович
Мартон тем временем решил не играть на траве перед Уимблдоном.
Венгерский теннисист провел свой предыдущий матч еще в конце мая, когда уступил греку Стефаносу Циципасу на старте Открытого чемпионата Франции.
В прошлом году Фучович дошел до полуфинала на травяном турнире в Штутгарте, после чего выиграл два матча на британском мэйджоре.
Лучшим результатом Фучовича на Уимблдоне пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.20, победу Фучовича букмекеры предлагают за 4.60.
Прогноз: Маттео достался не самый простой соперник, но здесь надо учитывать отсутствие у венгра соревновательной практики на траве. Скорее всего, у итальянца не будет серьезных проблем на старте турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.
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