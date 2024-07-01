Итальянец Маттео Берреттини сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Фучович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Берреттини

Маттео специально пропустил грунтовую часть сезона, чтобы набрать форму к турнирам на траве.

В принципе, можно сказать, что итальянец, похоже, не прогадал, учитывая его недавние результаты.

В середине июня Берреттини дошел до финала в Штутгарте. В решающем матче бывшая шестая ракетка мира проиграл Джеку Дрейперу. Если что, это не сенсация, британца можно назвать скрытым фаворитом Уимблдона.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На турнире в Галле Берреттини уступил во втором круге американцу Маркосу Гирону (6:3, 4:6, 3:6).

В 2021 году Маттео дошел на Уимблдоне до финала.

Фучович

Мартон тем временем решил не играть на траве перед Уимблдоном.

Венгерский теннисист провел свой предыдущий матч еще в конце мая, когда уступил греку Стефаносу Циципасу на старте Открытого чемпионата Франции.

В прошлом году Фучович дошел до полуфинала на травяном турнире в Штутгарте, после чего выиграл два матча на британском мэйджоре.

Лучшим результатом Фучовича на Уимблдоне пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.20, победу Фучовича букмекеры предлагают за 4.60.

Прогноз: Маттео достался не самый простой соперник, но здесь надо учитывать отсутствие у венгра соревновательной практики на траве. Скорее всего, у итальянца не будет серьезных проблем на старте турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.