Беларуска Арина Соболенко и американка Эмина Бекташ встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бекташ — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бекташ

Травяной сезон для Эмины Бекташ проходит с переменным успехом. Американка уже приняла участие в трёх турнирах, но дальше второго раунда пройти так и не смогла.

Последний турнир состоялся в Берлине, Бекташ не смогла пробиться в основную сетку немецкого розыгрыша, проиграв в финале квалификации Зейнеп Сонмез из Турции (6:7, 6:2, 3:6).

В Хертогенбосе Бекташ противостояли два российские теннисистки: во втором круге американка проиграла Екатерине Александровой (5:7, 4:6), но до этого выиграла в стартовой игру у Анны Блинковой (6:4, 6:0).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На данный момент Эмина Бекташ занимает в рейтинге WTA 106 место.

Соболенко

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко попала в интересную сетку продвижения по турнирному пути Уимблдона. Третья ракетка в этом розыгрыше вполне может схлеснуть теннисными ракетками с россиянками Дарьей Касаткиной и Мирры Андреевой.

Арина Соболенко выступит в этом году на Олимпийских играх в Париже, МОК допустил её к соревнованиям. Однако двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», что не выступит на играх из-за плотного графика и проблем со здоровьем.

На прошлой неделе беларуска снялась с турнира в Берлине, из-за травмы плеча. А её соперница по четвертьфиналу Анна Калинская из России получила путевку в полуфинал досрочно.

Перед стартом Уимблдона Арина Соболенко провела совместную тренировку на кортах британского «мэйджора».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, победу Бекташ букмекеры предлагают за 11.50.

Прогноз: В том что Арина Соболенко выйдет победительницей в этой паре, нет никаких сомнений.

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-6.5) с коэффициентом 2.07.