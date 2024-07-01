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    Соболенко с победы стартует на Уимблдоне?

    Бекташ — Соболенко. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч, Уимблдон, 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бекташ — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко и американка Эмина Бекташ встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бекташ — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бекташ

    Травяной сезон для Эмины Бекташ проходит с переменным успехом. Американка уже приняла участие в трёх турнирах, но дальше второго раунда пройти так и не смогла.
    Последний турнир состоялся в Берлине, Бекташ не смогла пробиться в основную сетку немецкого розыгрыша, проиграв в финале квалификации Зейнеп Сонмез из Турции (6:7, 6:2, 3:6).

    В Хертогенбосе Бекташ противостояли два российские теннисистки: во втором круге американка проиграла Екатерине Александровой (5:7, 4:6), но до этого выиграла в стартовой игру у Анны Блинковой (6:4, 6:0).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На данный момент Эмина Бекташ занимает в рейтинге WTA 106 место.

    Соболенко

    Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко попала в интересную сетку продвижения по турнирному пути Уимблдона. Третья ракетка в этом розыгрыше вполне может схлеснуть теннисными ракетками с россиянками Дарьей Касаткиной и Мирры Андреевой.

    Арина Соболенко выступит в этом году на Олимпийских играх в Париже, МОК допустил её к соревнованиям. Однако двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», что не выступит на играх из-за плотного графика и проблем со здоровьем.

    На прошлой неделе беларуска снялась с турнира в Берлине, из-за травмы плеча. А её соперница по четвертьфиналу Анна Калинская из России получила путевку в полуфинал досрочно.

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    • Перед стартом Уимблдона Арина Соболенко провела совместную тренировку на кортах британского «мэйджора».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, победу Бекташ букмекеры предлагают за 11.50.

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    Прогноз: В том что Арина Соболенко выйдет победительницей в этой паре, нет никаких сомнений.

    Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-6.5) с коэффициентом 2.07.

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    Бекташ — Соболенко: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко с победы стартует на Уимблдоне?
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