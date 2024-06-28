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    Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Уимблдон Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова Анна Блинкова Анастасия Потапова Людмила Самсонова Вероника Кудерметова Анна Калинская Мирра Андреева Диана Шнайдер Элина Аванесян Ига Свентек Маркета Вондроушова Арина Соболенко
    В Лондоне состоялась жеребьевка женского турнира Уимблдона-2024.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Матчи первого круга Уимблдона с участием российских теннисисток:

    Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)

    Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)

    Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)

    Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)

    Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)

    Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)

    Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)

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    • Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)

    Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)

    Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)

    Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)

    Первая ракетка мира Ига Свентек в первом круге сыграет с американкой Софией Кенин, а действующая чемпионка турнира Маркета Вондроушова встретится с Джессикой Бусас Манейро.

    Первой соперницей белоруски Арины Соболенко станет Эмина Бекташ.

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