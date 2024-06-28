Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Уимблдона

Матчи первого круга Уимблдона с участием российских теннисисток:
Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)
Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)
Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)
Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)
Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)
Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)
Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)
Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)
Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)
Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)
Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)
Первая ракетка мира Ига Свентек в первом круге сыграет с американкой Софией Кенин, а действующая чемпионка турнира Маркета Вондроушова встретится с Джессикой Бусас Манейро.
Первой соперницей белоруски Арины Соболенко станет Эмина Бекташ.