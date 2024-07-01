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    Алькарас удивит на старте Уимблдона?

    Алькарас — Лаял. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Лаял
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против эстонца Марка Лаяла в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Лаял, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Карлос — действующий чемпион Уимблдона. Главная интрига турнира теперь заключается в том, сможет ли он защитить титул.

    В прошлом году Алькарас выиграл турнир в Лондоне, после чего стал победителем британского мэйджора.

    В финале Уимблдона-2023 Карлитос сенсационно выиграл у Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На прошлой неделе Алькарас не смог защитить титул в Лондоне. Третья ракетка мира уступил во втором круге британцу Джеку Дрейперу.

    Лаял

    Марк тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В решающем раунде отбора эстонский теннисист преподнес сенсацию, выиграв у опытного австралийца Джеймса Дакворта.

    Интересно, что до этого сезона Лаял ни разу не играл на траве.

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    Успехи 21-летнего Лаяла в квалификации Уимблдона стали сюрпризом в том числе и на фоне неудачных результатов на «челленджерах» в Сербитоне и Ноттингеме — здесь он не смог попасть в основную сетку.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Алькараса. На победу Лаяла можно поставить за 16.25.

    Прогноз: скорее всего, Карлитос начнет защиту титула с уверенной победы. Борьба будет максимум в одном сете.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,5 за 2.00.

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    Алькарас — Лаял: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас удивит на старте Уимблдона?
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