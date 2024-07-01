Алькарас
Карлос — действующий чемпион Уимблдона. Главная интрига турнира теперь заключается в том, сможет ли он защитить титул.
В прошлом году Алькарас выиграл турнир в Лондоне, после чего стал победителем британского мэйджора.
В финале Уимблдона-2023 Карлитос сенсационно выиграл у Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).
На прошлой неделе Алькарас не смог защитить титул в Лондоне. Третья ракетка мира уступил во втором круге британцу Джеку Дрейперу.
Лаял
Марк тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В решающем раунде отбора эстонский теннисист преподнес сенсацию, выиграв у опытного австралийца Джеймса Дакворта.
Интересно, что до этого сезона Лаял ни разу не играл на траве.
Успехи 21-летнего Лаяла в квалификации Уимблдона стали сюрпризом в том числе и на фоне неудачных результатов на «челленджерах» в Сербитоне и Ноттингеме — здесь он не смог попасть в основную сетку.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Алькараса. На победу Лаяла можно поставить за 16.25.
Прогноз: скорее всего, Карлитос начнет защиту титула с уверенной победы. Борьба будет максимум в одном сете.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,5 за 2.00.