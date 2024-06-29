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    Касаткина не уйдёт с корта без победы?

    Фернандес — Касаткина. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч в Истбурн 29 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и канадка Лейла Фернандес встретятся в финале турнира в Истбурне. Матч пройдёт 29 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 29 Июня 2024 года

    Лейла Фернандес

  • Канада
    •  Лейла Фернандес 14:30 Дарья Касаткина

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •

    Фернандес

    Лейле Фернандес удалось сломить сопротивление действующей победительницы WTA Истбурн — Мэдисон Киз. Таким образом американка не смогла защитить титул. Фернандес переиграла свою соперницу со счётом 2:1 (6:3, 3:6, 6:3). Теннисистки на корте провели 2 часа и 5 минут игрового времени.

    Фернандес в этом матче совершила два эйса, допустила 6 двойных ошибок выиграла 4 брейк-поинта.

    21-летняя канадская теннисистка в Истбурне выиграла 4 матча, переиграв британку Хэрриет Дарт (6:2,6:1), американку Эшлин Крюгер (6:2,6:1) и чешку Барбору Крейчикову (6:2, 3:6, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Лейла Фернандес занимает в рейтинге WTA 30 место.

    Касаткина

    Дарья Касаткина за один сезон вышла в финал на трёх покрытиях. В полуфинале рейтингового турнира категории WTA-500 Истбурн россиянка переиграла непримиримую соперницу Ясмин Паолини из Италии.

    К слову, Дарья Касаткина смогла одержать волевую победу над итальянской теннисисткой. Россиянка отыгралась с 0:2 и в итоге одержала победу (3:6, 7:5, 6:3).

    Первая ракетка России вышла в 17-й финал в карьере и четвёртый раз в этом сезоне.

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    • Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.69, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.18.

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    Прогноз: Два года назад теннисистки уже играли на кортах в Риме и Сан-Диего, тогда обе встречи вииграла Дарья Касаткина.Мы верим в мощь первой ракетки России.

    Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-3) с коэффициентом 2.05.

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    Фернандес — Касаткина: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина не уйдёт с корта без победы?
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