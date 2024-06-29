Россиянка Дарья Касаткина и канадка Лейла Фернандес встретятся в финале турнира в Истбурне. Матч пройдёт 29 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фернандес

Лейле Фернандес удалось сломить сопротивление действующей победительницы WTA Истбурн — Мэдисон Киз. Таким образом американка не смогла защитить титул. Фернандес переиграла свою соперницу со счётом 2:1 (6:3, 3:6, 6:3). Теннисистки на корте провели 2 часа и 5 минут игрового времени.

Фернандес в этом матче совершила два эйса, допустила 6 двойных ошибок выиграла 4 брейк-поинта.

21-летняя канадская теннисистка в Истбурне выиграла 4 матча, переиграв британку Хэрриет Дарт (6:2,6:1), американку Эшлин Крюгер (6:2,6:1) и чешку Барбору Крейчикову (6:2, 3:6, 6:2).

Прогнозы на теннис

На данный момент Лейла Фернандес занимает в рейтинге WTA 30 место.

Касаткина

Дарья Касаткина за один сезон вышла в финал на трёх покрытиях. В полуфинале рейтингового турнира категории WTA-500 Истбурн россиянка переиграла непримиримую соперницу Ясмин Паолини из Италии.

К слову, Дарья Касаткина смогла одержать волевую победу над итальянской теннисисткой. Россиянка отыгралась с 0:2 и в итоге одержала победу (3:6, 7:5, 6:3).

Первая ракетка России вышла в 17-й финал в карьере и четвёртый раз в этом сезоне.

Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.69, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.18.

Прогноз: Два года назад теннисистки уже играли на кортах в Риме и Сан-Диего, тогда обе встречи вииграла Дарья Касаткина.Мы верим в мощь первой ракетки России.

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-3) с коэффициентом 2.05.