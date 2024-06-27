Мэдисон Киз
Когда Киз начинает подготовительную кампанию за неделю до старта «Уимблдона», то это говорит о чрезмерной уверенности американки в собственных силах.
Перед «Ролан Гаррос» Мэдисон удалось выиграть грунтовое соревнование в Страсбурге, где она в финале одолела соотечественницу Коллинз.
Но теннис на траве — это совсем иная история, требующая иной подготовки. Матч против украинки Калининой доказал, что Киз по-прежнему хороша на этом покрытии.
В игре против Муховой будет непросто, однако больше козырных карт в руках американской теннисистки.
Каролина Мухова
Наконец-то Мухова провела свой первый полноценный матч в этом сезоне, обыграв без вариантов весьма крепкую Линетт.
Хочется верить, что не очень большое количество игровой практики никак не скажется на предстоящем поединке против Киз.
Чешка выглядела весьма убедительно в игре против польской спортсменки, и иногда складывалось впечатление, что это у Магды проблемы с игровой практикой.
Если чешка что-то сможет сделать с выходами к сетке в исполнении американки, то будет претендовать ан выход в полуфинал.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Киз — 1.45, победа Муховой — 2.77.
Прогноз: Киз имеет больше шансов на успех
- 2.31Бадоса — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.73Касаткина — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.77Дарт — Фернандес: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.76
Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на трехсетовый поединок
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43