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    Мухова даст бой сильной американке?

    Киз — Мухова. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч в Истбурне 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Мухова
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    Каролина Мухова
    Американка Мэдисон Киз и чешка Каролина Мухова встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мэдисон Киз

    Когда Киз начинает подготовительную кампанию за неделю до старта «Уимблдона», то это говорит о чрезмерной уверенности американки в собственных силах.

    Перед «Ролан Гаррос» Мэдисон удалось выиграть грунтовое соревнование в Страсбурге, где она в финале одолела соотечественницу Коллинз.

    Но теннис на траве — это совсем иная история, требующая иной подготовки. Матч против украинки Калининой доказал, что Киз по-прежнему хороша на этом покрытии.

    В игре против Муховой будет непросто, однако больше козырных карт в руках американской теннисистки.

    Каролина Мухова

    Наконец-то Мухова провела свой первый полноценный матч в этом сезоне, обыграв без вариантов весьма крепкую Линетт.

    Прогнозы на теннис

    Хочется верить, что не очень большое количество игровой практики никак не скажется на предстоящем поединке против Киз.

    Чешка выглядела весьма убедительно в игре против польской спортсменки, и иногда складывалось впечатление, что это у Магды проблемы с игровой практикой.

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    Если чешка что-то сможет сделать с выходами к сетке в исполнении американки, то будет претендовать ан выход в полуфинал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Киз — 1.45, победа Муховой — 2.77.

    Прогноз: Киз имеет больше шансов на успех

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.76

    Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на трехсетовый поединок

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43

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    Киз — Мухова: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на теннис. Мухова даст бой сильной американке?
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