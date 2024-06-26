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    Шевченко снова проиграет Табило?

    Шевченко — Табило. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Табило
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    Саша начал неделю с победы над Констаном Лестьенном — 7:5, 7:6.

    Для Шевченко это был всего лишь третий в карьере матч на траве. Против француза он не очень удачно начал обе партии, но в итоге отыгрался благодаря ошибкам соперника на подаче.

    В середине месяца Шевченко не смог пройти квалификацию на турнире в Галле, проиграв в первом раунде австралийцу Максу Перселлу.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Шевченко проиграл французу Адриану Маннарино на старте Уимблдона.

    Табило

    Алехандро тем временем тоже провел пока лишь два матча на траве в этом месяце.

    Чилийский теннисист на прошлой неделе выиграл у испанца Алехандро Давидовича-Фокиной на турнире в Лондоне. Дальше было поражение от американца Томми Пола.

    Как и Шевченко, Табило тоже не может похвастаться большим опытом выступлений на траве.

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    В прошлом сезоне Табило попробовал пройти квалификацию на Уимблдоне, но уже в первом раунде уступил французу Пьеру-Югу Эрберу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.96, победу Табило букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: в прошлом году Саша проиграл чилийцу в квалификации «Мастерса» в Майами. На траве все не так очевидно, сейчас Табило сложно назвать явным фаворитом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Шевченко — Табило: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко снова проиграет Табило?
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