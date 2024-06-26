Шевченко
Саша начал неделю с победы над Констаном Лестьенном — 7:5, 7:6.
Для Шевченко это был всего лишь третий в карьере матч на траве. Против француза он не очень удачно начал обе партии, но в итоге отыгрался благодаря ошибкам соперника на подаче.
В середине месяца Шевченко не смог пройти квалификацию на турнире в Галле, проиграв в первом раунде австралийцу Максу Перселлу.
В прошлом году Шевченко проиграл французу Адриану Маннарино на старте Уимблдона.
Табило
Алехандро тем временем тоже провел пока лишь два матча на траве в этом месяце.
Чилийский теннисист на прошлой неделе выиграл у испанца Алехандро Давидовича-Фокиной на турнире в Лондоне. Дальше было поражение от американца Томми Пола.
Как и Шевченко, Табило тоже не может похвастаться большим опытом выступлений на траве.
В прошлом сезоне Табило попробовал пройти квалификацию на Уимблдоне, но уже в первом раунде уступил французу Пьеру-Югу Эрберу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.96, победу Табило букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: в прошлом году Саша проиграл чилийцу в квалификации «Мастерса» в Майами. На траве все не так очевидно, сейчас Табило сложно назвать явным фаворитом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.