Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шевченко

Саша начал неделю с победы над Констаном Лестьенном — 7:5, 7:6.

Для Шевченко это был всего лишь третий в карьере матч на траве. Против француза он не очень удачно начал обе партии, но в итоге отыгрался благодаря ошибкам соперника на подаче.

В середине месяца Шевченко не смог пройти квалификацию на турнире в Галле, проиграв в первом раунде австралийцу Максу Перселлу.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Шевченко проиграл французу Адриану Маннарино на старте Уимблдона.

Табило

Алехандро тем временем тоже провел пока лишь два матча на траве в этом месяце.

Чилийский теннисист на прошлой неделе выиграл у испанца Алехандро Давидовича-Фокиной на турнире в Лондоне. Дальше было поражение от американца Томми Пола.

Как и Шевченко, Табило тоже не может похвастаться большим опытом выступлений на траве.

В прошлом сезоне Табило попробовал пройти квалификацию на Уимблдоне, но уже в первом раунде уступил французу Пьеру-Югу Эрберу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.96, победу Табило букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: в прошлом году Саша проиграл чилийцу в квалификации «Мастерса» в Майами. На траве все не так очевидно, сейчас Табило сложно назвать явным фаворитом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.